Сервис вывоза мусора и переработки вторсырья «Убиратор» привлек 50 млн рублей

Венчурный клуб «Синдикат», фонды «ПВБ Инвест», «Зерно Венчурз» и бизнес-ангел Алмаз Исхаков вложили 50 млн рублей в сервис вывоза мусора и переработки вторсырья «Убиратор». Об этом RB.RU сообщил гендиректор и сооснователь компании Никита Никишин.

Детали сделки — размер полученных долей и оценка стартапа — не раскрываются.

«Убиратор» планирует усилить присутствие в сегменте малого и среднего бизнеса. Для этого предприятие адаптирует свою платформу и запустит рекламу, чтобы привлечь новых клиентов. Ранее «Убиратор» развивался в основном за счет контрактов с крупными компаниями.

Стартап появился в 2018 году, его создатели — Никита Никишкин, Сергей Калитов и Алексей Хацкевич. Платформа объединяет компании, которым нужно сдать вторсырье, и исполнителей, готовых его забрать и отвезти в пункты приема вторсырья. «Убиратор» вывозит макулатуру, пленки, твердый пластик, пищевые отходы.

Это не первые инвестиции для компании. В проект ранее инвестировали бывший глава Qiwi Сергей Солонин и «ТилТех Капитал».

Согласно данным системы «Контур.Фокус», выручка головной компании ООО «Убиратор» по итогам 2021 года составила 373 млн рублей против 192 млн рублей в 2020 году, чистая прибыль — 1,45 млн рублей.

Фото на обложке: Unsplash