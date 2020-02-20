УБРиР и ФРИИ запускают корпоративный акселератор

УБРиР (Уральский банк реконструкции и развития) при поддержке ФРИИ (Фонд развития интернет-инициатив) запускает первый набор в корпоративный акселератор. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе ФРИИ.

Поучаствовать смогут команды с MVP (минимально жизнеспособным продуктом) и наличием юридического лица, в том числе иностранного.



Банк ищет стартапы, которые создают решения для клиентского сервиса, сервисы для B2B и B2C-аудиторий, в области HR, оптимизации бизнес-процессов, инструменты для маркетинга и оценки заемщиков.

В акселератор войдут 10 стартапов, которых выберут заказчики из банка. Программа рассчитана на 16 недель. В первой части будет создана структура пилотного проекта, во второй – ее тестирование в «песочнице» УБРиР. Команды смогут экспериментировать и одновременно проверять несколько гипотез.



На каждый пилотный проект будет выделено до 500 тысяч рублей.



В финале акселератора пилоты будут презентованы топ-менеджерам банка. Команды с лучшим продуктом смогут заключить долгосрочный контракт с УБРиР.

Более подробная информация о направлениях отбора — на сайте ubrr.iidf.ru. Прием заявок до 20 апреля.

«Нам интересны любые кейсы, ведь даже небольшое изменение может привести к огромному результату. Уверен, что стартапы помогут УБРиР стать более технологичным банком, а акселератор — способ проверить и внедрить их решения быстрее, избежав многих ошибок», — рассказал Сергей Щербинин, директор департамента развития информационных технологий УБРиР.

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) — федеральный банк с присутствием в 42 регионах России. Входит в топ-100 самых надежных кредитных учреждений России — 2019 по версии Forbes. По собственным данным, у него более 1 млн клиентов и 150 млрд рублей на счетах.

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) был создан в 2013 году Агентством стратегических инициатив по поручению президента РФ Владимира Путина. ФРИИ инвестирует в технологические компании на ранних этапах развития и на стадии роста, проводит акселерационные программы для предпринимателей и корпораций, участвует в разработке методов правового регулирования венчурного рынка.