Холдинг UBS намерен сократить более 30 тыс. рабочих мест после слияния с Credit Suisse

Крупнейший финансовый холдинг Швейцарии UBS планирует провести масштабное сокращение штата после того, как завершит процедуру поглощения Credit Suisse. Увольнение грозит 36 тысячам работников по всему миру.

Как передает Sonntagszeitung со ссылкой на топ-менеджера UBS, после слияния холдинг планирует сократить от 20% до 30% рабочих мест. Исходя из того, что в UBS и Credit Suisse на данный момент трудятся около 120 тысяч сотрудников по всему миру, число увольнений может достигнуть 25-36 тысяч.

В одной лишь Швейцарии могут быть сокращены 11 тысяч рабочих мест.

По информации The Guardian, еще до слияния с UBS Credit Suisse планировал сократить до 9 тысяч сотрудников в рамках стратегии уменьшения расходов. Это число может быть включено в потенциальные 25-36 тысяч увольнений.

В середине марта стало известно, что Национальный банк Швейцарии и финансовый регулятор Finma подталкивают UBS к покупке банка Credit Suisse, испытывающего финансовые трудности.

19 марта швейцарский Нацбанк объявил о слиянии двух финансовых организаций: UBS выкупил все акции Credit Suisse за $3,25 млрд.

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