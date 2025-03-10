Приложение «Россельхозбанка» «Учет надоя» исчезло из App Store

Приложение «Россельхозбанка» «Учет надоя» пропало из App Store. Партизанская программа, замаскированная под сервис для фермеров, была доступна в магазине приложений с середины января.

В описании приложения отмечалось, что оно «позволяет фермерам и работникам молочных хозяйств отслеживать ежедневные показатели, анализировать продуктивность коров и оптимизировать производственные процессы». Программа была загружена в магазин приложений 14 января 2025 года.

5 марта в «Россельхозбанке» подтвердили Русбейс, что приложение предназначено для клиентов кредитной организации и должно помочь им «оставаться на связи с РСХБ, получать регулярные обновления и пуш-уведомления, а также с комфортом пользоваться сервисами банка».

В банке добавили, что все загруженные до этого приложения РСХБ продолжат работать без изменений, а также порекомендовали пользователям iOS отключить автообновление приложения и не удалять уже загруженные программы.

Впервые банковское приложение РСХБ было удалено из App Store в декабре 2022 года, причиной стали американские санкции. В прошлом году банк выпустил приложение «Берегу», Apple удалила его в октябре 2024 года.

Приложения других подсанкционных банков также были удалены из App Store. В частности, это касается «Сбера», «Т-Банка» и «Альфа-банка». «Т-Банк» с прошлой осени предлагает своим клиентам устанавливать приложения через временные Apple ID, которые работают от 30 до 60 минут.

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