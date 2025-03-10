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Приложение «Россельхозбанка» «Учет надоя» исчезло из App Store

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская

Приложение «Россельхозбанка» «Учет надоя» пропало из App Store. Партизанская программа, замаскированная под сервис для фермеров, была доступна в магазине приложений с середины января.

Приложение «Россельхозбанка» «Учет надоя» исчезло из App Store
  1. Новости

В описании приложения отмечалось, что оно «позволяет фермерам и работникам молочных хозяйств отслеживать ежедневные показатели, анализировать продуктивность коров и оптимизировать производственные процессы». Программа была загружена в магазин приложений 14 января 2025 года.

5 марта в «Россельхозбанке» подтвердили Русбейс, что приложение предназначено для клиентов кредитной организации и должно помочь им «оставаться на связи с РСХБ, получать регулярные обновления и пуш-уведомления, а также с комфортом пользоваться сервисами банка».

В банке добавили, что все загруженные до этого приложения РСХБ продолжат работать без изменений, а также порекомендовали пользователям iOS отключить автообновление приложения и не удалять уже загруженные программы.

  • Впервые банковское приложение РСХБ было удалено из App Store в декабре 2022 года, причиной стали американские санкции. В прошлом году банк выпустил приложение «Берегу», Apple удалила его в октябре 2024 года.
  • Приложения других подсанкционных банков также были удалены из App Store. В частности, это касается «Сбера», «Т-Банка» и «Альфа-банка». «Т-Банк» с прошлой осени предлагает своим клиентам устанавливать приложения через временные Apple ID, которые работают от 30 до 60 минут.

Фото на обложке: Viktollio / Shutterstock / FOTODOM

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