Онлайн-платформа «Учи.Ру» купила «ЯКласс»

Онлайн-платформа «Учи.Ру» купила 100% сервиса для удаленного обучения школьников «ЯКласс». Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Изменения были зарегистрированы 17 ноября 2021 года. Теперь 72,6% в ООО «ЯКласс» принадлежит ООО «Учи.Ру», 27,4% — ООО «Учи.Дома», которое также подконтрольно онлайн-платформе «Учи.Ру».

RB.ru направил запрос в «ЯКласс» и «Учи.Ру». В пресс-службе «Учи.Ру» подтвердили сделку. Ее сумма не раскрывается.

«"Учи.ру" расширяет присутствие на рынке образовательных технологий и инвестирует в популярный интернет-ресурс "ЯКласс". Таким образом, "Учи.ру" продолжит предлагать образовательные продукты, востребованные детьми в возрасте от 6 до 17 лет, в различных форматах: цифровые сервисы для самостоятельного обучения, онлайн-занятия с репетиторами, дополнительные занятия в офлайне», — сообщили в пресс-службе.

«ЯКласс» — это образовательный интернет-ресурс для школьников, студентов, учителей и родителей. Начал работу в 2014 году. По собственным данным, онлайн-площадкой пользуются 12 млн школьников из 50 тысяч школ России, Австрии, Армении, Беларуси, Германии, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Узбекистана, Финляндии.

Выручка ООО «ЯКласс» по итогам 2020 года составила 267 млн рублей, увеличившись по сравнению с показателем 2019 года на 262%. Чистая прибыль составила 98,1 млн рублей.

Платформа «Учи.ру» создана в 2012 году, работает в том числе на зарубежных рынках. По данным площадки, ей пользуются 8 млн школьников из России. Выручка ООО «Учи.ру» в 2020 году составила 1,7 млрд рублей, а чистая прибыль — в 216,5 млн рублей.

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Фото на обложке: Unsplash