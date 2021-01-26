Аналитик оценил риски удаления Telegram из GooglePlay через суд

Некоммерческая организация из США «Coalition for a Safer Web» («Коалиция за более безопасный интернет») обратилась в суд с иском против подразделения Alphabet Inc. с требованием удалить мессенджер Telegram из магазина приложений GooglePlay. Глава информационно-аналитического агентства ТelecomDaily Денис Кусков оценил риски.

Удалить мессенджер Telegram или любое другое приложение из магазина приложений Google Play без решения судебных инстанций невозможно, заявил РИА Новости глава информационно-аналитического агентства ТelecomDaily Денис Кусков.

Ранее Bloomberg сообщил об иске некоммерческой организации из США «Coalition for a Safer Web» («Коалиция за более безопасный интернет») против подразделения Alphabet Inc. В заявлении НКО содержится требование удалить мессенджер Telegram из магазина приложений GooglePlay. Аналогичный иск был подан и к Apple.

Президент Коалиции, бывший посол США в Марокко Марк Гинзберг заявил, что после убийства Джорджа Флойда и инаугурации Джо Байдена Telegram использовался для угроз, координации и поощрения расистского насилия. Однако создатель мессенджера Павел Дуров на прошлой неделе заявил, что модераторы Telegram удалили сотни постов после беспорядков в Капитолии.

По словам Дениса Кускова, все подобные вопросы должны решаться не мнениями многочисленных НКО, а в судебном порядке.

«На мой взгляд, к подобным заявлениям надо относиться спокойно, без решения судебных инстанций подобное не должно быть сделано, иначе мир войдет в пике, из которого будет очень трудно выйти», — сказал Кусков.

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