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Аналитик оценил риски удаления Telegram из GooglePlay через суд

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Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Редактор

Анна Тимофеева

Некоммерческая организация из США «Coalition for a Safer Web» («Коалиция за более безопасный интернет») обратилась в суд с иском против подразделения Alphabet Inc. с требованием удалить мессенджер Telegram из магазина приложений GooglePlay. Глава информационно-аналитического агентства ТelecomDaily Денис Кусков оценил риски.

Аналитик оценил риски удаления Telegram из GooglePlay через суд

Удалить мессенджер Telegram или любое другое приложение из магазина приложений Google Play без решения судебных инстанций невозможно, заявил РИА Новости глава информационно-аналитического агентства ТelecomDaily Денис Кусков.

Ранее Bloomberg сообщил об иске некоммерческой организации из США «Coalition for a Safer Web» («Коалиция за более безопасный интернет») против подразделения Alphabet Inc. В заявлении НКО содержится требование удалить мессенджер Telegram из магазина приложений GooglePlay. Аналогичный иск был подан и к Apple.

Президент Коалиции, бывший посол США в Марокко Марк Гинзберг заявил, что после убийства Джорджа Флойда и инаугурации Джо Байдена Telegram использовался для угроз, координации и поощрения расистского насилия. Однако создатель мессенджера Павел Дуров на прошлой неделе заявил, что модераторы Telegram удалили сотни постов после беспорядков в Капитолии.

По словам Дениса Кускова, все подобные вопросы должны решаться не мнениями многочисленных НКО, а в судебном порядке.

«На мой взгляд, к подобным заявлениям надо относиться спокойно, без решения судебных инстанций подобное не должно быть сделано, иначе мир войдет в пике, из которого будет очень трудно выйти», — сказал Кусков.

Фото: vdovichenko/Depositphotos

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