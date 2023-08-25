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Минцифры собирается ужесточить условия включения российского софта в реестр

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Минцифры РФ собирается ужесточить условия включения отечественного софта в реестр. В списке — ПО должно быть совместимым минимум с двумя российскими ОС и процессорами в реестре Минпромторга.

Минцифры собирается ужесточить условия включения российского софта в реестр

Новые правила планируют утвердить уже в этом году, но вступать в силу они будут постепенно начиная с 2023 года, пишет «Коммерсантъ».

Условия могут повлиять на рост расходов разработчиков, а если требования окажутся слишком строгими и ресурсоемкими для них, то кто-то может не вносить ПО в реестр или даже исключить его, говорят участники рынка.

  • С 1 января 2016 года российские разработчики могут подать заявку и попасть в реестр отечественного ПО. CEO S4 Consulting Айгуль Шадрина рассказала RB.RU, что от этого получает российское IT и как оказаться в реестре, а также поделилась образцами необходимых документов для подачи заявления.

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