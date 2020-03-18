Путин подписал указ об онлайн-торговле безрецептурными лекарствами
Президент России Владимир Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.
Эта мера принята в связи с распространением коронавируса Covid-19.
Путин также отметил, что в указе содержится предложение внести изменения в закон о повышении ответственности за изготовление контрафакта.
«Чтобы никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения», — заявил он.
По словам президента, вопрос о дистанционной продаже лекарств важен для семей, которые находятся на карантине.
Во вторник, 17 марта, Национальная ассоциация дистанционной торговли и Ассоциация компаний интернет-торговли попросили власти ускорить принятие закона об онлайн-торговле лекарствами из-за коронавируса.
Законопроект о дистанционной торговле безрецептурными лекарствами был разработан в 2017 году. Весной 2019 года профильный комитет Госдумы подготовил поправки, интернет-торговля лекарствами могла быть разрешена с 1 января 202- года, однако в декабре правительство дало отрицательное заключение на поправки ко второму чтению.
Фото: Unsplash
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