Украина призвала Apple прекратить поставки продукции в Россию

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров попросил гендиректора американской IT-корпорации Apple Тима Кука прекратить поставки в Россию продукции компании, а также заблокировать для россиян магазин приложений App Store. Об этом Федоров сообщил в Facebook.

Министр обосновал необходимость таких действий специальной военной операцией России на Украине. Федоров рассчитывает, что такой шаг американской компании заставит «молодежь и активное население России» выступить против «военной агрессии».

Министр прикрепил к посту копию письма к Тиму Куку. Из нее следуют, что обращение отправлено 25 февраля 2022 года.

Президент России Владимир Путин 24 ферваля 2022 года объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. Евросоюз 25 ферваля 2022 года в связи с этим согласовал персональные санкции против Владимира Путина и Сергея Лаврова. Они вошли во второй санкционный пакет ЕС и предполагают заморозку активов президента РФ и главы МИД.

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