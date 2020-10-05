Совладельца «Юлмарта» Костыгина заочно приговорили к тюремному сроку за границей

Высокий суд Британских Виргинских островов приговорил совладельца российского онлайн-ритейлера «Юлмарт» Дмитрия Костыгина к 12 месяцем тюремного заключения. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Он признан виновным в нарушении судебного постановления, в соответствии с которым он должен был раскрыть активы по всему миру одному из своих кредиторов — банку ВТБ, а также в неуважении к суду.

В результате процедуры банкротства «Юлмарта» и корпоративного конфликта Костыгин остался должен группе ВТБ 650 млн рублей, так как лично выступил поручителем по кредиту.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга в июле 2017 года удовлетворил иск кредитора, взыскав задолженность лично с Костыгина. Он добровольно не исполнил судебное решение. ВТБ, чтобы погасить долг, начал разыскивать, арестовывать и реализовывать его активы не только в России, но и в иностранных юрисдикциях.

В октябре 2018 года Окружной суд Никосии (Кипр) по иску ВТБ арестовал крупные пакеты акций групп «Дикая орхидея» и «Рив гош» на Кипре. Суд признал их активами совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина, остающегося под следствием, сообщал ранее «Ъ».

Кроме того, Костыгин до сих пор не урегулировал споры с другими кредиторами. В отношении него главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу расследовало уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по заявлению представителей Сбербанка: при получении кредита на 1 млрд рублей он скрыл от них просроченные финансовые обязательства перед другими кредиторами.

Костыгин по решению суда был помещен под домашний арест, однако затем освобожден под залог, а само дело переквалифицировано на менее тяжкую статью — ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение ущерба без признаков хищения).

В 2016 году между совладельцами «Юлмарта» начался конфликт. Август Мейер и Костыгин (под их контролем 61,5% «Юлмарта») не договорились с партнером Михаилом Васинкевичем (38,5%) о том, как дальше будут развивать бизнес. После нескольких месяцев дискуссий Васинкевич обратился в Лондонский суд за защитой прав.

Суд, по словам Васинкевич, вынес решение, по которому Koshigi и Svoboda обязаны выкупить у миноритария акции UHL (головной структуры «Юлмарта») за $67 млн, пишут «Ведомости».