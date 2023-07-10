«Яндекс.Еда» в августе 2022 года запустила премиум-доставку из ресторанов Ultima. За это время обороты партнеров на сервисе в среднем выросли на 45%. Средний чек каждого из таких заведений вырос в «Еде» примерно на 20%, количество заказов увеличилось на столько же. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании

Почти за год обороты ресторанов-партнеров Ultima от «Яндекс.Еды» среднем выросли на 45%