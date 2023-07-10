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Почти за год обороты ресторанов-партнеров Ultima от «Яндекс.Еды» среднем выросли на 45%

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Яндекс.Еда» в августе 2022 года запустила премиум-доставку из ресторанов Ultima. За это время обороты партнеров на сервисе в среднем выросли на 45%. Средний чек каждого из таких заведений вырос в «Еде» примерно на 20%, количество заказов увеличилось на столько же. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании

Почти за год обороты ресторанов-партнеров Ultima от «Яндекс.Еды» среднем выросли на 45%

Всего Ultima используют больше 200 ресторанов Москвы и Санкт-Петербурга. Количество пользователей каждый месяц в среднем увеличивается на 30%. С услугой работают популярные рестораны, многие из которых раньше не занимались доставкой и в которых сложно забронировать столик.

Заведения, работающие с услугой Ultima, больше всего заработали в категориях: русская кухня — суммарно на 46%, морепродукты — на 51%, японская — на 61%, паназиатская — на 83%, стейки — на 89%.

  • Премиальная доставка отличается от обычной более высокой квалификацией курьеров, отдельной формой для них, индивидуальной поддержкой клиентов, а также дополнительными боксами, термоупаковкой, набором приборов
  • Для подключения заведениям нужно соответствовать некоторым критериям: высокий средний чек, наличие премий, известность шеф-повара, авторская кухня. 

Фото на обложке: «Яндекс.Еда»

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