Ultimate Education стал владельцем Международного института интегративной нутрициологии

Образовательный холдинг Ultimate Education выкупил 100% Международного института интегративной нутрициологии (МИИН). Об этом RB.RU сообщил представитель холдинга.

Сумма сделки не разглашается.

«МИИН является ведущим отраслевым проектом в нутрициологии и health-коучинге, известен на рынке высоким качеством образования, научно-методической базой и большим комьюнити», — объяснил покупку управляющий директор Ultimate Education Никита Подлипский, слова которого приводятся в сообщении.

МИИН будет интегрирован в холдинг, в результате Ultimate Education планирует запуск новых образовательных продуктов.

«На пятый-шестой год жизни МИИН вошел в ту стадию развития, когда ему необходимы серьезное системное управление и отлаженные процессы. Поэтому я приняла решение продать бизнес стратегическому сильному партнеру», — сообщила основательница МИИН Ната Гончар.

Гончар останется в проекте в качестве идейного вдохновителя-эксперта и президента Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью (АНКЗ).

Ultimate Education был основан инвестиционной компанией Ultimate Capital в 2020 году. Объединяет индустриальные онлайн-школы Bang Bang Education (BBE), Moscow Digital School, Fashion Factory School, XYZ, Psychodemia и MAED. Выручка по итогам 2023 года составила 1,9 млрд рублей (рост на 72% год к году). Совокупное число студентов школ Ultimate Education превышает 300 тыс. человек.

МИИН предоставляет образовательные программы в сфере нутрициологии и объединяет сообщество нутрициологов в РФ — Ассоциацию нутрициологов и коучей по здоровью (более 16,5 тыс. участников). Институт был основан в 2018 году нутрициологом Натой Гончар.

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