«Улыбка радуги» запустила доставку товаров через Delivery Сlub

Cеть магазинов косметики и товаров для дома «Улыбка радуги» объявила о начале сотрудничества с сервисом доставки Delivery Club. Продукция компании доступна пользователям платформы в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом Rusbase сообщил представитель «Улыбки радуги».

Отмечается, что сеть стала первой дрогери, доставка из которой через Delivery Club доступна в указанных городах.

Сейчас сервис запущен в тестовом режиме в 16 магазинах Москвы и Санкт-Петербурга. Доставка по всей территории двух городов будет доступна по результатам тестового периода в первом квартале 2021 года.

В «Улыбке радуги» также заявили, что компания рассмотрит возможность открытия дарксторов в регионах, где еще нет собственных магазинов, но есть Delivery Club.

По собственным данным сети, пользователи сервиса могут заказать около 10 тысяч товаров. Это косметика, бытовая химия и товары для дома. По заявлению компании, курьер бесплатно доставит заказы от 699 рублей в течение 30-40 минут. Все товары доставляются в специально разработанных Delivery Club герметичных сумках.

«По итогам почти годовой работы в сфере доставки продуктов и сопутствующих товаров мы видим растущий спрос наших пользователей на косметические средства, которые часто не представлены широко в ассортименте работающих с нами продовольственных ритейлеров. Сотрудничество с «Улыбкой радуги» позволит нам предложить пользователям экспресс-доставку большого ассортимента качественной косметики из специализированных магазинов», – комментируют в Delivery Club.

Оформить доставку можно на сайте и в мобильном приложении Delivery Club.

Ранее сервис экспресс-доставки через Delivery Club запустила сети магазинов «Магнит Косметик». Товары магазинов доступны пользователям платформы в Краснодаре и Екатеринбурге.

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