Умные весы Body Scan от Withings смогут выявлять гипертонию

Французская компания Withings представила самые дорогие «умные весы» в своей истории — Body Scan 2. Устройство оценивает работу сердца и предупреждает о риске гипертонии. Как отмечает Bloomberg, рынок устройств всё активнее смещается к мониторингу ключевых показателей здоровья. В этом же направлении работают компании Apple, Samsung, Whoop, Oura.

Компания-основатель «умных весов»

Withings — французская health-tech-компания, известная тем, что в 2009 году выпустила одни из первых в мире Wi-Fi-весов. С тех пор бренд развивает линейку «умных» устройств для мониторинга здоровья — от весов и тонометров до трекеров активности и сна.

По данным Bloomberg, в 2016 году Withings приобрела компани Nokia, однако уже в 2018 году сооснователь Эрик Каррель выкупил бизнес обратно. С этого момента компания снова работает как независимый бренд и делает ставку на устройства для мониторинга здоровья.

$600 за Body Scan 2 — самые дорогие весы Withings

Body Scan 2 стали флагманской моделью компании и самым дорогим устройством в её линейке. Стоимость новинки составляет $600 (около 46 тыс. ₽) — это выше цены предыдущего поколения Body Scan, которое вышло в США в 2023 году и по-прежнему продаётся за $500 (около 39 тыс. ₽).

Как сообщает Bloomberg, продажи Body Scan 2 планируют начать во втором квартале 2026 года. Устройство будет доступно в США, Великобритании, Австралии и странах Европы.

Весы Body Scan 2 анализируют более 60 биомаркеров

Главная особенность Body Scan 2 — функция уведомления о риске гипертонии. Весы не позиционируются как медицинский прибор и не ставят диагноз — лишь сигнализируют о повышенном риске.

Помимо этого устройство оценивает эффективность работы сердца и ищет признаки нарушения регуляции глюкозы. Пользователь сам выбирает, какие показатели отслеживать. Достаточно встать на весы, и устройство проведёт сканирование. Самый подробный режим занимает до 90 секунд.

Контекст

Рынок потребительского здравоохранения всё активнее размывает границу между фитнес-гаджетами и медицинскими устройствами. Крупные технологические компании делают ставку на мониторинг ключевых показателей здоровья — в первую очередь давления, работы сердца и уровня стресса.

Apple и Samsung Electronics уже встроили функции оценки риска гипертонии в новые модели смарт-часов. Устройства анализируют данные о работе сердца в течение длительного периода и уведомляют пользователя, если обнаружены признаки возможного повышенного давления. При этом для калибровки данных по-прежнему требуется измерение классической манжетой.

Американский производитель фитнес-браслетов Whoop пошёл дальше: в топовой версии браслета MG («medical grade») реализованы функции, которые, по мнению компании, фактически приближают устройство к медицинскому прибору. Из-за этого компания конфликтует с регуляторными органами, которые настаивают на необходимости сертификации.

Финская Oura Health, в свою очередь, разрабатывает технологию оценки риска гипертонии в смарт-кольце — также без манжеты и без постановки диагноза.