Смарт-кольцо Oura добавит функцию мониторинга гипертонии

Финская компания Oura Health, производитель умных колец, разрабатывает технологию для выявления гипертонии, пишет Bloomberg. Новая функция позволит определять риск повышенного давления без традиционной манжеты. Исследование стартует в этом году. Оно станет еще одним шагом к тому, чтобы гаджеты превратились в полноценные инструменты мониторинга здоровья.

Кольцо, которое может предотвратить инфаркт и инсульт

По данным Всемирной организации здравоохранения, гипертония затрагивает около 1,3 млрд человек по всему миру и остаётся одним из главных факторов риска инсульта, инфаркта и заболеваний почек. При этом болезнь часто можно контролировать с помощью изменений образа жизни и медицинского наблюдения.

Oura запускает исследование под названием «Профиль артериального давления». Его цель — научить смарт-кольцо распознавать ранние признаки гипертонии без измерения конкретных значений давления. Система будет анализировать физиологические сигналы пользователя и формировать оценку риска.

Главный медицинский директор компании Рикки Блумфилд рассказал Bloomberg, что проект поможет подготовить технологию к сертификации в FDA — американском регуляторе в области медицины. По словам Рикки Блумфилда, кольцо сможет «пассивно отслеживать ключевые сигналы и выявлять признаки гипертонии, предлагая пользователям простой способ заметить проблему на ранней стадии».

Исследование стартует в США

Oura уже получила разрешение Институционального наблюдательного совета (Institutional Review Board) и готовится запустить исследование в США. Оно пройдёт в специальном разделе приложения Oura Labs, где пользователи смогут подключиться к проекту.

Компания отмечает, что форма кольца обеспечивает более точное считывание сигналов — датчики располагаются прямо над артериями пальца. После американского этапа Oura планирует сотрудничать с европейскими регуляторами.

Конкуренция с Apple усиливается

Анонс Oura последовал через месяц после того, как Apple представила аналогичную функцию в Apple Watch. Система компании отслеживает работу сердца в течение 30 дней и предупреждает пользователя, если обнаружены признаки хронической гипертонии.

Форма кольца даёт Oura преимущество: устройство располагается ближе к артериям, а значит, может фиксировать сигналы с большей точностью.

Смарт-кольцо сможет оценивать уровень стресса

Oura также внедряет функцию оценки хронического стресса. Она анализирует сон, сердечный ритм, микродвижения и температуру тела, чтобы показать, как организм реагирует на стресс. В приложении появятся новые разделы — «Привычки» и «Распорядок», где можно будет отслеживать, как ежедневные действия влияют на здоровье.

Контекст

Запуск функции для выявления гипертонии отражает общий тренд в индустрии: производители носимых устройств всё чаще переходят от фитнес-трекеров к медицинским решениям. Помимо Oura и Apple, в этом направлении работает и компания Whoop, которая сейчас оспаривает решение FDA о необходимости сертифицировать её браслеты как медицинские устройства.

Первое смарт-кольцо появилось в сентябре 2025 года, его продажи официально запустил Сбер. Устройство отслеживает сон, стресс, пульс, сатурацию и физическую активность, а главным отличием стал встроенный искусственный интеллект GigaChat, который анализирует показатели владельца и даёт персональные рекомендации.

Таким образом, рынок носимой электроники становится частью системы здравоохранения, предлагая пользователям не просто контроль активности, а возможность следить за ключевыми показателями здоровья.

Фото: официальный сайт компании Oura