Сбер начал продавать умное кольцо – стала известна цена

Сбер официально запустил продажи первого в России умного кольца — оно отслеживает сон, стресс и активность. Устройство весит всего 5 граммов, держит заряд неделю и стоит 24 990 рублей. Чтобы выделиться среди зарубежных конкурентов, Сбер сделал ставку на собственный искусственный интеллект — GigaChat.

Смарт-ринг по-русски

Кольцо стало дебютом Сбера в категории носимой электроники. Оно отслеживает пульс, сатурацию, качество сна, уровень стресса и физическую активность. Форм-фактор обеспечивает точные замеры: датчики прилегают к пальцу, где сосуды ближе всего к коже. Все данные собираются в приложении и превращаются в метрики — от ресурса организма до качества отдыха.

С конкурентами соревнуется GigaChat

Если у Oura акцент на стильном трекинге, а у Samsung — на интеграции с экосистемой смартфонов, то ставка Сбера сделана на собственный ИИ — GigaChat. Он анализирует показатели владельца и предлагает индивидуальные рекомендации: как высыпаться, справляться со стрессом и корректировать нагрузки. Нейросеть дообучали врачи, и в 2024 году она сдала экзамен по специальности «Лечебное дело», а позже получила аккредитацию по семи направлениям медицины.

Маркетинг выстроен на научной базе

Для калибровки устройства команда SberDevices и Центр индустрии здоровья Сбера привлекли специалистов РАН, «Медси», клинической больницы Управделами Президента и ННГУ. Сотни часов исследований, включая полисомнографию — золотой стандарт диагностики сна, легли в основу алгоритмов. В отличие от зарубежных аналогов, Сбер сразу подчеркивает медицинскую основу проекта.

Кольцо предлагает медпомощь

Кольцо встроено в сервис «СберЗдоровье»: при тревожных показателях приложение предлагает консультацию врача онлайн или офлайн. Пользователь получает не только трекинг, но и полный цикл помощи — от анализа метрик до лабораторных исследований. Это превращает кольцо из модного аксессуара в «карманного консультанта».

Контекст

Финская компания Oura сделала смарт-ринг символом велнес-культуры, но в России в использовании кольца возникают определенные сложности. Во-первых, цена кусачая — от €299 за старую модель (примерно ₽29 тыс.), а доставка в РФ возможна только через неофициальных посредников. Кроме того, доступ к подробной аналитике платный — подписка стоит €5,99 в месяц (около ₽600) или €69,99 в год (около ₽6 700) — и российской картой оплатить нельзя. Во-третьих, вся информацию хранится в фирменном приложении на английском языке.

Samsung — гигант, обладающий возможностями и соответствующей дистрибьюторской сетью, выводит технологию в массовый сегмент. В России цена кольца не самой новой модели начинается от ₽26 тыс. Однако весь потенциал устройства раскрывается именно в экосистеме Samsung.

Теперь же российскую нишу может закрыть Сбер. Для банка это не только продукт про здоровье, но и ещё один способ удерживать клиентов внутри своей экосистемы.

Фото: пресс-служба Сбера