Блогеры попросили президента разблокировать Facebook и Instagram* в России

Совет блогеров при Совете Федерации попросил президента Владимира Путина разблокировать Facebook и Instagram* в России. Такое же обращение блогеры направили зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву.

Блокировка несе в себе негативные последствия для российских блогеров и риски для всей страны, в частности, Россия ежедневно теряет позиции в информационной войне в период проведения спецоперации на Украине, пишут «Ведомости» со ссылкой на обращение

В письме говорится, что «Россия утратила эффективный канал для формирования позитивного имиджа страны, а российские пользователи — возможность создавать контент, направленный на отстаивание интересов страны». Блогеры считают, что отечественные социальные сети не обладают такой популярностью, поэтому так и не стали эффективной заменой запрещенным сетям. Примерно 25% россиян для входа в Facebook и Instagram* используют VPN-сервисы, которые «несут угрозу для персональных данных пользователей».

По данным Совета блогеров, на фоне блокировки 12,6 млн россиян столкнулись с проблемами и невозможностью вести предпринимательскую деятельность. Например, для некоторых самозанятых женщин в декрете это был единственный источник дохода. К тому же, Facebook и Instagram* активно используются для проведения благотворительных сборов, в том числе для жителей Донбасса. Таким образом, ограничение доступа к соцсетям Meta** несет в себе негативные последствия для российских блогеров и риски для всей страны, считают авторы письма.

Юристы считают возможность разблокировки этих соцсетей весьма сомнительной. Однако, если решение президента будет положительным, для этого достаточно будет того факта, что Meta** удалила запрещенную информацию.

В феврале-июле российские блогеры потеряли до 90% дохода. Среди причин — блокировка Instagram и Facebook*, отключение монетизации на YouTube и запрет загрузки любого российского контента в TikTok, уход части крупных зарубежных рекламодателей.

Многие из них попытались возместить доходы: часть стала больше размещать рекламы, другие — повысили цены на рекламные посты. В Telegram их стоимость поднялась до 300%, стоимость рекламных интеграций в VK выросло до 90%.

В начале марта американская корпорация Meta** отключила таргетированную рекламу для российских пользователей в Facebook и Instagram*. Блогеры стали терять подписчиков и доходы: 15 человек подали на компанию в суд. За свои просевшие аккаунты и моральные страдания из-за этого они намерены в суде взыскать с компаниия 18,1 млн рублей.

*принадлежат организации, признанной экстремистской в РФ и внесенной в перечень террористов.

**признана экстремистской организацией и запрещена в России, внесена в перечень террористов.

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