AltaIR Capital, АltaСlub и Runa Capital вложат $400 тысяч в цифровой дневник для людей с диабетом

Венчурные фонды AltaIR Capital и Runa Capital совместно с инвесторами сообщества AltaClub инвестируют $400 тысяч в digital-health компанию Undermyfork . Об этом Rusbase сообщил представитель АltaСlub.

Команда направит средства на развитие продукта в США и Европе. Подробности сделки стороны не раскрывают.

Undermyfork — цифровой дневник для людей с диабетом, который автоматически сопоставляет данные об уровне глюкозы, приемах пищи и инъекциях инсулина. Приложение помогает людям оценивать, какая еда им подходит и корректировать диету для улучшения показателей сахара.

В сообщении говорится, что использование Undermyfork почти не отличается от Instagram: пользователь фотографирует еду и расставляет в приложении хештеги с содержанием блюда. Данные об уровне глюкозы автоматически считываются с CGM-сенсора (нательное устройство непрерывного мониторинга глюкозы).

Сопоставив данные, Undermyfork анализирует, как меняются показатели сахара после еды, и помечает каждое фото ярлыком безопасности: зеленым, желтым или красным. Цвет показывает, после каких приемов пищи уровень сахара вышел за пределы безопасного диапазона и на какое время.

Просматривая фото по хэштегам, пользователь может увидеть повторяющиеся проблемы. Например, если по хэштегу #завтрак на всех «красных» фото — каша, это может означать, что нужно скорректировать дозировку инсулина к этому блюду или предпочесть завтрак из других продуктов, отмеченных «зеленым».

Undermyfork основали Михаил Ушаков и Евгений Молодкин. Ранее они вместе создали компанию «Метабар». В 2014 году ее основной продукт — браузерное приложение «Советник» — приобрел «Яндекс».

По данным АltaСlub, приложением Undermyfork пользуется несколько тысяч человек, преимущественно в США. В августе этого года партнером компании стал производитель датчиков непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови Dexcom.

По данным International Diabetes Federation, в мире насчитывается около 463 млн человек с диабетом — это примерно 16% населения. По данным Минздрава, за последние пять лет в России количество людей с сахарным диабетом выросло на 23% — до 4,8 млн человек. В США этот показатель достигает 20 млн человек.

Фото: Unsplash