В России зафиксировали рост числа официально зарегистрированных безработных

Число зарегистрированных безработных россиян с 23 по 30 мая увеличилось на 11,5 тыс., также выросло количество работников в простое или работающих в режиме неполного рабочего дня.

«Численность зарегистрированных безработных граждан с 23 по 30 мая увеличилась на 11,5 тыс. человек, до 686,4 тыс. граждан», — сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой (цитата по «Интерфаксу»).

Число граждан с работой в режиме неполного дня или недели выросло за этот период со 127,5 тыс. до 130,2 тыс. человек. Количество работников в простое возросло с 130,7 тыс. до 131,9 тыс. человек.

По словам Голиковой, количество вакансий на портале «Работа в России» превышает число безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, почти в 3,3 раза.

Всего по состоянию на апрель этого года число граждан России без работы составило чуть более 3 млн человек, что на 73 тыс. ниже показателя марта 2022 года.

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