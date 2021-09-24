Эксперты выяснили, в каких странах и городах больше всего «единорогов»

На основе данных Crunchbase и CB Insights, сотрудники Российской кластерной обсерватории Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ изучили распределение компаний-«единорогов» на карте мира. США и Китай — абсолютные лидеры по выращиванию «единорогов».

«Единорогами» принято называть компании, которые в течение не более чем десяти лет с момента основания достигли оценки в $1 млрд, не прошли первичное размещение на бирже (IPO) и остаются в собственности своих создателей не менее чем на три четверти.

Экономисты считают наличие компаний-«единорогов» одним из признаков эффективности национальной инновационной системы. По оценкам ИСИЭЗ, вероятность превращения стартапа в «единорога» не превышает 1 к 1000.

Основыные выводы исследования:

По состоянию на июль 2021 года 76,7% известных в мире «единорогов» зафиксировано в США (441) и Китае (253). На топ-20 стран приходится 96,8% таких компаний. Почти половина (47,4%) единорогов сосредоточена в Северной Америке, почти треть (31,2%) — в Юго-Восточной Азии, в Европе — 11,6%;

По состоянию на июль 2021 года 76,7% известных в мире «единорогов» зафиксировано в США (441) и Китае (253). На топ-20 стран приходится 96,8% таких компаний. Почти половина (47,4%) единорогов сосредоточена в Северной Америке, почти треть (31,2%) — в Юго-Восточной Азии, в Европе — 11,6%; В странах с высоким уровнем дохода располагаются 65,4% «единорогов», еще 28,9% и 5,7% — в государствах с доходами выше и ниже среднего соответственно. В странах с низким уровнем дохода «единороги» отсутствуют. Среди стран G20 таких компаний нет лишь в Аргентине, Италии и России;

В странах с высоким уровнем дохода располагаются 65,4% «единорогов», еще 28,9% и 5,7% — в государствах с доходами выше и ниже среднего соответственно. В странах с низким уровнем дохода «единороги» отсутствуют. Среди стран G20 таких компаний нет лишь в Аргентине, Италии и России; В топ-5 городов по числу «единорогов» вошли Сан-Франциско (122 таких компании), Пекин (97), Нью-Йорк (69), Шанхай (49) и Лондон (28). Из 240 уникальных населенных пунктов, в которых базируются «единороги», 31 являются национальными столицами, которые совокупно аккумулируют 219 «единорогов» (22,8% от их общего числа);

В топ-5 городов по числу «единорогов» вошли Сан-Франциско (122 таких компании), Пекин (97), Нью-Йорк (69), Шанхай (49) и Лондон (28). Из 240 уникальных населенных пунктов, в которых базируются «единороги», 31 являются национальными столицами, которые совокупно аккумулируют 219 «единорогов» (22,8% от их общего числа); Появлению «единорогов» способствуют сильный внутренний рынок и благоприятные для запуска инновационных сервисов условия. Наибольшее число компаний-«единорогов» ведут деятельность в сфере финансовых услуг (131), электронной коммерции (127), создания продуктов и услуг на основе искусственного интеллекта (107);

Появлению «единорогов» способствуют сильный внутренний рынок и благоприятные для запуска инновационных сервисов условия. Наибольшее число компаний-«единорогов» ведут деятельность в сфере финансовых услуг (131), электронной коммерции (127), создания продуктов и услуг на основе искусственного интеллекта (107); Пик создания «единорогов» пришелся на 2015 год, когда были созданы 123 компании, имеющие в настоящее время такой статус;

Пик создания «единорогов» пришелся на 2015 год, когда были созданы 123 компании, имеющие в настоящее время такой статус; Высокий уровень развития национальной науки является важным, однако не безусловным фактором появления компаний-«единорогов». Последние распределены по странам гораздо более неравномерно, чем научные публикации и затраты на исследования и разработки.

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