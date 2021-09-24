Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Эксперты выяснили, в каких странах и городах больше всего «единорогов»

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

На основе данных Crunchbase и CB Insights, сотрудники Российской кластерной обсерватории Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ изучили распределение компаний-«единорогов» на карте мира. США и Китай — абсолютные лидеры по выращиванию «единорогов».

Эксперты выяснили, в каких странах и городах больше всего «единорогов»

«Единорогами» принято называть компании, которые в течение не более чем десяти лет с момента основания достигли оценки в $1 млрд, не прошли первичное размещение на бирже (IPO) и остаются в собственности своих создателей не менее чем на три четверти.

Экономисты считают наличие компаний-«единорогов» одним из признаков эффективности национальной инновационной системы. По оценкам ИСИЭЗ, вероятность превращения стартапа в «единорога» не превышает 1 к 1000.

 Основыные выводы исследования:

  • По состоянию на июль 2021 года 76,7% известных в мире «единорогов» зафиксировано в США (441) и Китае (253). На топ-20 стран приходится 96,8% таких компаний. Почти половина (47,4%) единорогов сосредоточена в Северной Америке, почти треть (31,2%) — в Юго-Восточной Азии, в Европе — 11,6%;
  • В странах с высоким уровнем дохода располагаются 65,4% «единорогов», еще 28,9% и 5,7% — в государствах с доходами выше и ниже среднего соответственно. В странах с низким уровнем дохода «единороги» отсутствуют. Среди стран G20 таких компаний нет лишь в Аргентине, Италии и России;
  • В топ-5 городов по числу «единорогов» вошли Сан-Франциско (122 таких компании), Пекин (97), Нью-Йорк (69), Шанхай (49) и Лондон (28). Из 240 уникальных населенных пунктов, в которых базируются «единороги», 31 являются национальными столицами, которые совокупно аккумулируют 219 «единорогов» (22,8% от их общего числа);
  • Появлению «единорогов» способствуют сильный внутренний рынок и благоприятные для запуска инновационных сервисов условия. Наибольшее число компаний-«единорогов» ведут деятельность в сфере финансовых услуг (131), электронной коммерции (127), создания продуктов и услуг на основе искусственного интеллекта (107);
  • Пик создания «единорогов» пришелся на 2015 год, когда были созданы 123 компании, имеющие в настоящее время такой статус;
  • Высокий уровень развития национальной науки является важным, однако не безусловным фактором появления компаний-«единорогов». Последние распределены по странам гораздо более неравномерно, чем научные публикации и затраты на исследования и разработки.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: SFIO CRACHO / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 PandaDoc стала «единорогом», достигнув оценки в $1 млрд
  2. 2 Есть стабильный бизнес? Вот как построить стартап внутри него
  3. 3 Сейчас лучшее время для стартапа, чтобы поднимать инвестиции — мнение
  4. 4 From Russia with love: все единороги с российскими корнями
  5. 5 Акселераторы, бизнес-инкубаторы, венчурные фонды и хабы: стартап-гид по Дубаю

ВОЗМОЖНОСТИ

24 сентября 2021

SaaS Factory

24 сентября 2021

MIXX Russia

25 сентября 2021

Преакселератор по финансовой грамотности

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма