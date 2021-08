From Russia with love: все единороги с российскими корнями

Однако российских фаундеров стартапов с миллиардной оценкой куда больше, чем кажется на первый взгляд. Редакция RB.RU изучила все актуальные списки единорогов и подготовила подборку проектов, основанных выходцами из России и стран СНГ.

Единорог — это частный стартап, оценка которого превышает $1 млрд. В список Unicorns Club вошли компании, которые фактически являются единорогами, но по каким-то причинам не получили этот статус официально либо потеряли его после выхода на IPO.

Unicorns:

Unicorns Club:

Русскоязычные фаундеры из СНГ:

Unicorns

Revolut

Основатели: Николай Сторонский и Влад Яценко

Оценка компании: $33 млрд

Страна: Великобритания

Николай и Влад

Revolut — разработчик финтех-продуктов, самый дорогой стартап Великобритании.

Проект набрал популярность, предложив пользователям совершать операции с разными валютами без дополнительных расходов. С тех пор список функций Revolut был значительно расширен.

Например, с июля 2021 года в приложении появилась функция бронирования отелей и другого жилья во время путешествий.

Подробнее о продуктах и истории стартапа читайте на RB.RU: Revolut: больше, чем банк

С момента основания в 2015 году общая сумма инвестиций в компанию достигла $1,7 млрд. В феврале 2020 года Revolut закрыл свой самый большой раунд финансирования, получив $500 млн от фонда TCV и других инвесторов.

Николай Сторонский родился в Долгопрудном в Московской области, окончил МФТИ и получил магистерскую степень в РЭШ. После этого переехал в Великобританию, где работал в банке Lehman Brothers, а затем в Credit Suisse. Личное состояние Николая оценивается в $1,2 млрд.

Влад Яценко — украинский предприниматель, до основания Revolut занимал должность разработчика в банках Credit Suisse и Deutsche Bank.

GoPuff

Основатели: Рафаэль Илишаев, Якир Гола

Оценка компании: $8,9 млрд

Страна: США

Рафаэль и Якир

GoPuff — мобильное приложение для доставки еды, лекарств, отпускаемых без рецепта, и других товаров от детских вещей до электроники. Сервис круглосуточно доступен более чем в 650 городах США. У компании есть отдельные службы доставки алкоголя GoBeer и GoBooze. Единственное, что не доставляет служба — табачные изделия.

Общая сумма инвестиций в GoPuff — $2,4 млрд. Крупнейший раунд финансирования состоялся в апреле 2021 года, тогда в компанию вложили $1,2 млрд D1 Capital Partners, Fidelity Management and Research Company и еще шесть инвесторов.

Рафаэль Илишаев, CEO GoPuff, родился в России. После переезда в США его семья занималась небольшим ресторанным бизнесом — сначала его отец управлял кафе, а затем приобрел банкетный зал. С подросткового возраста Рафаэль подрабатывал в заведении отца.

Со своим будущим партнером по бизнесу Якир Голой Рафаэль познакомился во время обучения в Университете Дрекселя. В первые месяцы существования стартапа они сами доставляли заказы.

Изначально GoPuff сделали упор именно на студентах и их потребностях, но популярность приложения быстро росла и к выпускному у предпринимателей было уже более 25 тысяч клиентов.

Sila Nanotechnologies

Основатели: Евгений (Джин) Бердичевский, Глеб Юшин, Майк Спайзер, Алекс Джейкобс

Оценка компании: $3,3 млрд

Страна: США

Евгений (Джин) Бердичевский

Sila Nanotechnologies — компания, которая производит литий-ионные аккумуляторы для электромобилей, бытовой техники и разнообразных летательных аппаратов (от беспилотников до пассажирских самолетов).

Разработки стартапа повышают качество и длительность эксплуатации электронных устройств, а также способствуют появлению и распространению доступных электромобилей.

Компания основана в 2011 году, за время своего существования она привлекла $875 млн от таких инвесторов, как Bessemer Venture Partners, Sutter Hill Ventures, Coatue, 8VC и других. Последний раунд финансирования состоялся в конце января 2021 года, тогда Sila получила инвестиции в размере $590 млн от Coatue и ряда других инвесторов.

Евгений Бердичевский — CEO Sila. Предприниматель родился в Севастополе, образование получил в Стэнфордском университете. Евгений был одним из первых инженеров в Tesla. Разработкой литий-ионных батарей Бердичевский занимался еще на должности ведущего инженера компании Маска.

Глеб Юшин — технический директор компании. Глеб родом из Санкт-Петербурга, эмигрировал в США и получил образование в Университете Северной Каролины. Он также руководил лабораторией по наноисследованиям в Технологическом Университете Джорджии.

Помимо прочего, Глеб является профессором материаловедения и главным редактором журнала Materials Today.

Acronis

Основатели: Сергей Белоусcов, Илья Зубарев, Станислав Протасов и Макс Цыпляев

Оценка компании: $2,5 млрд

Страна: Швейцария

Сергей Белоусов

Acronis — ИТ-компания, которая разрабатывает софт для работы с жесткими дисками, резервного копирования данных, управления загрузкой операционных систем, уничтожения данных и других задач.

С 2008 года компания зарегистрирована в Швейцарии. Сейчас в ней работает более 1,6 тыс. сотрудников в 18 странах. Решениями Acronis пользуются более 5,5 млн частных клиентов и 500 тыс. компаний.

Создателям Acronis, Сергею Белоусову и Илье Зубареву, которые когда-то вместе учились в МФТИ в Долгопрудном, принадлежит около 50% акций компании.

Среди других акционеров — фонды Insight Partners, Almaz Capital, Runa Capital, Goldman Sachs, а также топ-менеджеры и другие сооснователи компании (10-15%).

В мае Acronis привлекла более $250 млн от фонда CVC Capital Partners VII и других инвесторов. Ее оценка по итогам раунда превысила $2,5 млрд.

Webflow

Основатели: Влад и Сергей (Серджи) Магдалины, Брайант Чоу

Оценка компании: $2,1 млрд

Страна: США

Влад и Сергей Магдалины

Webflow — стартап, который предоставляет программное обеспечение для создания сайтов без кода. Сервис позволяет дизайнерам делать веб-сайты, работающие на любом устройстве, и запускать их без помощи разработчика. По данным самой компании, у Webflow уже более 2 млн пользователей.

Стартап был основан в 2013 году, и до 2019 объем его финансирования составлял лишь около $3 млн. В 2019 году Webflow привлек инвестиции в размере $72 млн от Accel.

После закрытого раунда компания оценивалась в $350-400 млн. За 1,5 года стартап вырос до оценки в $2,1 млрд — когда получил еще $140 млн инвестиций от Accel и Silversmith.

Братья Влад и Сергей Магдалины переехали в США, когда младшему из них было девять. «В декабре 1991 года, примерно за 20 дней до официального распада Советского Союза, моя семья обосновалась в Сан-Франциско в качестве беженцев, спасающихся от преследования по религиозным мотивам. Мне было 9 лет, я совершил свой первый полет на самолете», — рассказывал Влад в интервью TechCrunch.

Он также неоднократно заявлял в медиа, что не смог бы вести бизнес в России и благодарен родителям за переезд. Сейчас у обоих братьев двойное гражданство.

До запуска своего дела Влад был разработчиком в компании Intuit, а Сергей — дизайнером в MuirSkate. Братья окончили Калифорнийский Политехнический Университет и Университет Калифорнии соответственно.

Formlabs

Основатели: Максим Лобовский, Дэвид Крэнор, Натан Линдер

Оценка компании: $2 млрд

Страна: США

Максим Лобковский

Компания Formlabs выпускает профессиональные 3D-принтеры, а также высокопроизводительные полимеры. Кроме того, стартап предоставляет программное обеспечение для 3D-печати. Продукты компании используются в таких отраслях, как стоматология, ювелирное дело, медицина, аудиология, инженерное дело и других.

Последний раунд инвестиций состоялся в мае 2021 года, тогда Formlabs привлекла $150 млн от SoftBank Vision Fund и увеличила свою стоимость до $2 млрд. С момента основания в 2011 году общая сумма финансирования составила $253,7 млн.

Personio

Основатели: Роман Шумахер, Арсений Вершинин, Ханно Реннер, Игнац Форстмайер

Оценка компании: $1,7 млрд

Страна: Германия

Арсений Вершинин

Personio — разработчик программного обеспечения для управления персоналом в компаниях со штатом до двух тысяч человек. На момент написания материала у платформы более 4000 клиентов из 80 стран.

Стартап основан в 2015 году, штаб-квартира расположена в Мюнхене.

За время существования Personio в общей сложности привлекла $254 млн от 17 инвесторов, в числе которых Global Founders Capital, Meritech Capital Partners, Pixus Capital, Index Ventures и Lightspeed Venture Partners. Последний раунд финансирования состоялся в январе 2021 года, тогда стартап получил $125 млн.

Роман Шумахер — сооснователь и CPO Personio. Роман получил образование в Мюнхенском университете Людвига-Максимилиана и Центре цифровых технологий и менеджмента (CDTM).

Ранее он работал с такими стартапами, как шоппинг-клуб Westing и онлайн-доставка еды Foodora, участвовал в создании аналитической компании Feedbackme, вошел в состав правления proptech-стартапа Capmo.

Еще один сооснователь Personio, Алексей Вершинин, родом из Улан-Удэ, но вырос в Иркутской области. В России обучался в МФТИ, а затем в 2011 году переехал, чтобы получить магистерскую степень в Мюнхене.

С Романом и другими основателями Personio Алексей познакомился во время обучения в CDTM. В 2015 году бизнесмены запустили стартап, сейчас Алексей занимает должность технического директора в компании.

Outschool

Основатели: Михаил Серегин, Амир Натху, Ник Гранди

Оценка компании: $1,3 млрд

Страна: США

Михаил Серегин

Outschool — EdTech-стартап, основанный в 2015 году. Это образовательная платформа-маркетплейс с более чем 100 000 занятий для небольших онлайн-групп. Все классы разделены по предметам, например, «мировые языки», «здоровье и благополучие», «жизненные навыки» и так далее. Уроки предусмотрены для разных возрастов от трех до 18 лет. У платформы уже более 900 000 пользователей в 174 странах.

Компания Outschool стала единорогом в апреле 2021 года после закрытия раунда финансирования, в котором она привлекла $75 млн от Coatue, Tiger Global Management. Компанию оценили в $1,3 млрд. До этого стартап привлек в общей сложности еще $75 млн в нескольких раундах.

Михаил Серегин, сооснователь Outschool, обучался в Стэнфордском Университете. В начале карьеры он работал инженером-разработчиком программного обеспечения в Amazon, а затем перешел на эту же должность в Google. В 2021 году Михаил заявил в своем профиле на Linkedln, что на несколько лет отходит от дел стартапа, чтобы посвятить время себе и семье.

OCSiAl

Основатели: Михаил Предтеченский, Юрий Коропачинский, Олег Кириллов и Юрий Зельвенский

Оценка компании: $1 млрд

Страна: Люксембург

Юрий Коропачинский

OCSiAl — разработчик первой в мире недорогой технологии производства графеновых нанотрубок. На долю компании приходится 95% рынка этой продукции.

Графеновые нанотрубки — это универсальная технологическая добавка. Их преимуществом является высокая термическая стабильность, то есть способность сохранять при определенной температуре свои исходные свойства (до 1600 °C), совместимость с большинством материалов, высокая электропроводность и прочность. Стоит отметить, что графеновые нанотрубки не были изобретены человеком — они образуются в природе при неполном горении кислорода (например, во время лесного пожара).

В 2014 году компании удалось разработать технологию синтеза данных нанотрубок и благодаря промышленному производству снизить их стоимость в десятки раз. В 2015 году в Новосибирске открылся научный центр OCSiAl для разработки промышленных технологий.

Среди основателей один физик-ученый — Михаил Предтеченский. Родом из Гусиноозерска, Республика Бурятия, ученый является специалистом в области теплофизики и энергетики, внес значительный вклад в развитие фундаментальных и прикладных направлений в этих областях. В 2016 году был избран академиком РАН.

Юрий Коропачинский, Олег Кириллов и Юрий Зельвенский — предприниматели. Коропачинский родился в Новосибирске, с 2006 года является председателем совета директоров SM.holding. Состояние Юрия на 2019 год оценивалось в $250 млн.

Олег Кириллов родился в Красноярске, президент компании SM.group. Юрий Зельвенский из Томска, в 2000-х был основателем и руководителем десятка различных компаний.

OrcaBio

Основатели: Иван Димов, Йерун Бекаэрт, Натаниэль Фернофф, Рональд Мартелл

Оценка компании: $1 млрд

Страна: США

Иван Димов

OrcaBio занимается разработкой высокоточных методов лечения аллогенными — полученными от донора — клетками, предназначенными для безопасной замены больной крови пациента на здоровую. Каждая терапия строится путем создания запатентованной смеси клеток, уникально подходящей для пациента. Все методы лечения поддерживаются собственной производственной платформой, которая позволяет сортировать донорскую кровь с точностью до одной клетки.

Единственный раунд финансирования, где разглашалась сумма инвестиций, состоялся в июне 2020-го, тогда OrcaBio привлекла $192 млн от Lightspeed Venture Partners и других инвесторов. Эта сделка позволила экспертам присвоить компании статус единорога.

Иван Димов — сооснователь и CEO OrcaBio. Закончил Технический Университет Федерико Санта Мария в Чили, а затем получил докторскую степень в Дублине. Он соосновал три успешных медтех-проекта — помимо OrcaBio это Lucira Health и Bobcod Technologies. Также Димов говорит на шести языках, среди них болгарский, португальский, французский и испанский.

Unicorns Club

В Unicorns Club вошли компании, которые фактически являются единорогами, но либо перестали ими быть после выхода на IPO, либо не признаны ими официально.

Arrival

Основатели: Денис Свердлов

Оценка компании: $13,6 млрд

Страна: Великобритания

Денис Свердлов

Arrival — компания-производитель электрокаров, электробусов и электрофургонов, основанная в 2015 году. Arrival также создает IT-платформу, которая позволяет оперативно обслуживать автомобиль, производить своевременный ремонт и сводить участие человека в процессе к минимуму. Использование микрофабрик вместо больших автомобильных заводов делает производство Arrival более экологичным и быстрым, при этом позволяя сократить затраты.

В 2021 году Arrival вышел на биржу, потеряв статус единорога, но получил оценку в $13,6 млрд. До выхода на IPO компания с момента основания привлекла практически $630 млн инвестиций. Первое финансирование Arrival получил в 2020 году, тогда BlackRock Innovation Capital инвестировал $118 млн, а Hyundai Motor Company — €100 млн.

Основатель Arrival Денис Свердлов получил образование экономиста в Санкт-Петербургском инженерно-экономическом университете. Первый бизнес бизнесмен основал в 2000 году, это был системный интегратор IT Vision. С 2004 года Свердлов занимал должность гендиректора телекоммуникационного оператора Yota. В 2012 Денис стал замминистра связи и массовых коммуникаций. Состояниепредпринимателя оценивается в $10,6 млрд.

Почему не единорог: вышла на IPO







Slack

Основатели: Сергей Мурашов, Кэл Хендерсон, Эрик Костелло, Стюарт Баттерфилд

Оценка компании: $23,2 млрд

Страна: США

Сергей Мурашов

Slack — глобальный корпоративный мессенджер, запущенный в 2013 году. Сам стартап Slack был основан в 2009 году как компания-разработчик компьютерных игр. В Slack множество функций, включая чаты, частные группы и личные сообщения. У компании также есть собственное мобильное приложение. На 2019 год у мессенджера было более 10 млн ежедневных пользователей.

В 2019 году компания разместила акции на бирже, в результате чего ее стоимость возросла до $23,2 млрд. За время существования Slack привлекла $1,4 млрд от таких инвесторов, как SoftBank Vision Fund, Dragoneer Investment Group, General Atlantic, Dragoneer Investment Group, Thrive Capital и других.

Сергей Мурашов родился в России и переехал в Ванкувер в 1998-м. В начале он работал программистом в Communicate.com. Также он занимал должность ведущего инженера Flickr и участвовал в разработке онлайн-игры Glitch.

Почему не единорог: вышла на IPO

Bumble

Основатели: Андрей Андреев, Уитни Вулф Херд

Оценка компании: $8,2 млрд

Страна: США

Андрей Андреев

Bumble — это приложение для знакомств, в котором первый шаг делают девушки. Стартап входит в холдинг MagicLab, который также владеет дейтинг-сервисами Badoo, Chappy и Lumen.

Пользователям доступно три формата приложения — Bumble Date для свиданий, Bumple Bizz для поиска работы и Bumble BFF для поиска друзей. На 2020 год, по собственным данным, у сервиса было 42 млн пользователей в месяц.

В 2021 году компания стала публичной, в рамках IPO Bumble привлек $2,2 млрд, тогда же компанию оценили в $8,2 млрд.

Андрей Андреев основал Bumble в 2014 году вместе с экс-сотрудницей Tinder Уитни Вулф Херд. На данный момент девушка является CEO компании. В ноябре 2019 года стало известно о том, что Андреев продал свою долю в холдинге MagicLab. Покупателем выступила американская инвестгруппа Blackstone, предприниматель получил $2,25 млрд за 79% акций. Состояние Андреева на 2021 год оценивается в $1,9 млрд.

Почему не единорог: вышла на IPO







Wrike

Основатели: Андрей Филев

Оценка компании: $2,3 млрд

Страна: США

Андрей Филев

Wrike — компания-разработчик системы для совместной работы и управления проектами. По данным самого стартапа, его услугами пользуются более 20 000 компаний и двух миллионов пользователей, среди которых Google, Airbnb, Siemens, Kaspersky. На платформе можно создавать графики и диаграммы, взаимосвязанные календари, персонализированные канбан-доски для совместного планирования задач и так далее.

С момента основания в 2006 году компания особо не привлекала инвестиции. За это время она закрыла три раунда с суммой финансирования в $26 млн. Однако в январе 2021 года основатель Андрей Филев продал Wrike за $2,3 млрд. Ожидается, что этот год компания закроет с выручкой в $180-190 млн.

Александр Филев — предприниматель из Санкт-Петербурга, окончил СПбГУ. Первый стартап Murano Software (компания-разработчик ПО на заказ) бизнесмен запустил еще будучи студентом. В 2005 году он переехал в Кремниевую долину, где вместе с партнером Дмитрием Никулиным создал и зарегистрировал Wrike.

Почему не единорог: из-за отсутствия сделок нет экспертной оценки стоимости компании







Telegram

Основатель: Павел Дуров

Оценка компании: $30 млрд

Страна: ОАЭ

Павел Дуров

Telegram — один из самых популярных кроссплатформенных мессенджеров на территории России, США и ряда других стран. К январю 2021 года у сервиса было более 500 млн активных пользователей ежемесячно. Популярность мессенджеру придает возможность вести блог (чем пользуется большинство СМИ), а также создавать и использовать ботов. Telegram переводится минимум на восемь разных языков, в разных операционных системах количество языков различается.

Общая сумма финансирования Telegram на сегодняшний день составляет $2,7 млрд. Сам Дуров инвестирует в проект около $13 млн ежегодно. Мессенджер в январе 2021 года оценили в $30 млрд. Однако Telegram до сих пор не признали единорогом, несмотря на то, что тот все еще является частной компанией и оценен в несколько десятков миллиардов. По самой популярной версии, это связано с привлечением финансирования с помощью ICO.

Павел Дуров родился в Санкт-Петербурге, окончил филологический факультет СПбГУ. Дуров — создатель крупнейшей в России социальной сети «ВКонтакте», которую приобрел Mail.Ru Group.

Почему не единорог: привлек финансирование с помощью ICO

CrowdStrike

Основатели: Дмитрий Альперович, Джордж Курц, Грегг Марстон

Оценка компании: $11,4 млрд

Страна: США

Дмитрий Альперович

CrowdStrike — технологическая компания, разработавшая платформу кибербезопасности на основе облачных данных и ИИ. Эта платформа создана для защиты от утечки данных, кибератак и взломов. CrowdStrike предлагает решения для облачной безопасности, анализа угроз, IT-операций и безопасности конечных точек. Клиенты компании — Shutterstock, Sony, RackSpace, SEGA, Swarovski и другие.

Со времени основания в 2011 году CrowdStrike успешно закрыла 7 раундов финансирования на общую сумму в $481 млн. Последние инвестиции были привлечены в июне 2018 года, тогда компания получила $200 млн от Accel, General Atlantic и IVP. В 2019 году стартап потерял статус единорога, когда вышел на биржу. Во время IPO компания привлекла более $610 млн.

Дмитрий Альперович родился в Москве, в США переехал в 1994 году вместе с семьей. Получил образование на факультете информационной безопасности в Университете Технологий в Джорджии. До основания CrowdStrike был одним из разработчиков системы репутации TrustedSource. Расследовал кибератаки Китая на американские компании, включая Google. Был первым, кто сообщил о кибератаке в 2006 году под названием «Операция “Ночной дракон”», а также руководил более чем 21 расследованием кибершпионажа.

Почему не единорог: вышла на IPO







Veeam

Основатели: Андрей Баронов, Ратмир Тимашев

Оценка компании: $5 млрд

Страна: Швейцария

Андрей Баронов

Veeam — технологическая компания-разработчик программного обеспечения для управления данными. Платформа Veeam помогает модернизировать резервное копирование, обеспечить защиту данных и ускорить внедрение гибридного облака. Компания была основана в 2006 году, у Veeam уже более 400 000 заказчиков в 160 странах. На 2020 год было получено заказов на сумму свыше $1 млрд. Услугами компании пользуются «Московская биржа», Siemens, Deloitte, Puma и другие.

В 2020 году Veeam была куплена Insight Partners за $5 млрд. До этого, в 2019 году, Insight Partners инвестировали в стартап $500 млн.

Андрей Баронов — сооснователь и технический директор Veeam, специалист в области системного управления. Окончил МФТИ, также получил степень кандидата физико-математических наук. До основания Veeam совместно с Ратмиром Тимашевым соосновал компанию Aelita Software, которая позже была продана за $115 млн. Его состояние в 2021 году оценивается Forbes в $800 млн.

Ратмир Тимашев родился в Уфе, окончил МФТИ вместе с Бароновым. Получил степень магистра по химической физике в Университете Огайо. В 2005 году вместе с Андреем они также создали венчурный фонд для поддержки IT-проектов ABRT. Состояние Тимашева оценивается в $750 млн.







Xsolla

Основатели: Александр Агапитов

Оценка компании: $3 млрд

Страна: США

Александр Агапитов

Xsolla — компания-разработчик бизнес-движка для игр, который помогает управлять ими и монетизировать их. Ранее известна как 2play. Услугами компании пользуются Twitch, Steam, Pubg, Epic Games, Nexon и другие.

Xsolla Transaction Engine — это собственная платежная станция, которая позволяет компаниям, занимающимся видеоиграми, безопасно совершать транзакции и делиться доходами. Она также дает возможность принимать платежи 700 разными способами более чем в 200 странах на 20 языках. Также это система борьбы с мошенничеством, разработанная специально для индустрии игр.

Xsolla Business Engine дает доступ к новым источникам финансирования, инвестиционным возможностям, владельцам интеллектуальной собственности, а также подбирает бизнес-решения на основе профиля компании.

Александр Агапитов родом из Перми. Предприниматель бросил учебу в математическом лицее, чтобы иметь возможность зарабатывать на жизнь. Через некоторое время после основания 2play он понял, что необходим ребрендинг. Xsolla — название, которое выдал генератор случайных слов, с самим же ребрендингом помогал Артемий Лебедев.

Стартап появился и развивался в России, но чтобы общаться с разработчиками и продвигать свой проект, Александр переехал в США. Агапитов — единоличный собственник компании, так что его состояние может оцениваться минимум в $3 млрд.

Почему не единорог: из-за отсутствия сделок нет экспертной оценки стоимости компании







Playrix

Основатели: Дмитрий Бухман, Игорь Бухман

Оценка компании: $7 млрд

Страна: Ирландия

Дмитрий и Игорь Бухманы

Playrix — компания-разработчик мобильных и казуальных игр для ПК, входит в тройку крупнейших мобильных издателей игр в мире. Компания создала такие игры, как Manor matters, серия Scapes (Gardenscapes), Fishdom и другие. Первую созданную игру — Township — с момента запуска в 2012 году скачали более 248 млн раз. На 2020 год дневная активная аудитория игр насчитывала более 35 млн пользователей. Выручка компании оценивалась в $1,7 млрд.

Братья Бухманы — разработчики и предприниматели, родом из Перми. Дмитрий получил образование системного программиста в Вологодском государственном педагогическом университете, Игорь — преподавателя физики и математики в том же университете. Их первая игра — Discovera, на ней удалось заработать всего $60. Но уже к 2004 году за три разработанные игры братья получали доход в $10 000. На 2021 год состояние Дмитрия и Игоря оценивается в $7,9 млрд на каждого.

Почему не единорог: из-за отсутствия сделок нет экспертной оценки стоимости компании

Русскоязычные фаундеры из стран СНГ

Noom

Основатель: Артем Петаков

Оценка компании: $3,7 млрд

Страна: США

Артем Петаков

Технологическая компания Noom основана в 2008 году Артемом Петаковым и Сэджу Чжоном. Noom помогает людям достигать желаемых целей в плане тела и здоровья с помощью изменения привычек и ведения здорового образа жизни. Количество пользователей в 2020 году достигло 45 млн человек.

Noom собирает информацию о цели человека, его привычках питания и окружении, а также о заболеваниях. Затем в зависимости от выбора подписки пользователь получает доступ к планам питания, тренировкам, образовательным программам и так далее.

Общая сумма финансирования компании — около $657 млн. Последний раунд финансирования завершился в мае 2021 года, тогда Noom привлекла $540 млн от Silver Lake.

Артем Петаков родился на Украине, окончил Принстонский университет. Три года Петаков проработал инженером в Google, а также занимал должность инженера программного обеспечения в Microsoft.

BitFury

Основатели: Валерий Небесный и Валерий Вавилов

Оценка компании: $1 млрд

Страна: Нидерланды

Валерий Вавилов

Блокчейн-компания Bitfury, основанная в 2011 году, разрабатывает программное обеспечение для работы с Bitcoin. Является одним из первых промышленных майнеров и крупнейшим майнером вне Китая. Также Bitfury предоставляет свое ПО для помощи правоохранительным органам и банкам в расследовании преступной деятельности с биткоинами.

Последний закрытый раунд инвестиций принес компании $80 млн от Korelya Capital и статус единорога. До этого Bitfury привлекла в общей сложности $90 млн.

Валерий Вавилов — уроженец Латвии, является сооснователем и CEO компании. Получил образование в Университете транспорта и связей в Риге, до основания собственной компании работал более 15 лет на различных технических должностях. Также Вавилов — сооснователь компании-доски объявлений в Украине 212.ua.

Grammarly

Основатели: Алексей Шевченко, Дмитрий Лидер, Максим Литвин

Оценка компании: $1 млрд

Страна: США

Алексей Шевченко, Дмитрий Лидер, Максим Литвин

Grammarly — ИИ-сервис, помогающий грамотно писать на английском языке. По данным самой компании, у платформы уже более 30 млн пользователей в день. Grammarly не только ищет орфографические и грамматические ошибки, но и помогает подобрать подходящие слова по стилю и тону. Кроме того, сервис синхронизируется с электронной почтой, социальными медиа и сервисами для работы с документами.

Компания закрыла всего два раунда инвестиций, которые в сумме принесли ей $200 млн от General Catalyst и еще 7 инвесторов. Последний раунд на $90 млн сделал Grammarly единорогом. Сервис принято считать «первым украинским» единорогом.

Алексей Шевченко, Дмитрий Лидер и Макс Литвин — выходцы из Украины. Шевченко получил образование в Школе менеджмента Ротмана, Литвин — в Университете Вандербильта.

BigID

Основатели: Дмитрий Сирота, Нимрод Вакс

Оценка компании: $1,25 млрд

Страна: США

Дмитрий Сирота

BigID — компания-разработчик программного обеспечения для защиты данных клиентов. На данный момент компания предлагает большой спектр приложений для конфиденциальности и защиты, среди них — приложение для автоматизации регистрации прав на данные, аналитика доступа к файлам, приложение для автоматической маркировки данных и другие.

BigID — довольно молодой стартап, он был основан в 2016 году. За это время привлек финансирование на $246 млн от Advent International, Tiger Global Management, Boldstart Ventures и других инвесторов. Последний раунд завершился в апреле 2021 года и принес компании $30 млн от Advent International. Статус единорога BigID получила в 2020 году после привлечения $70 млн от Salesforce Ventures и Tiger Global Management.

Дмитрий Сирота, CEO компании, родом из Одессы, но переехал в Канаду в возрасте пяти лет. Учился в Макгиллском университете и Университете Британской Колумбии. В конце 90-х Дмитрий основал eTunnels — проект, который предлагал VPN для работы вне офиса. В 2003 году он создал новую компанию, Layer 7 Technologies, разрабатывающую продукты для безопасной интеграции программ.

Affirm

Основатели: Макс Левчин, Джеффри Кадиц, Натан Геттингс

Оценка компании: $11,9 млрд

Страна: США

Макс Левчин

Affirm — финтех-компания, предоставляющая пользователям рассрочку от 0% годовых при покупке товаров в интернет-магазине. Пользователю нужно при оформлении заказа выбрать способ оплаты в рассрочку от компании, а затем пройти небольшой опрос. Как заявляют в Affirm, они не взимают штрафы за просрочку платежей. У сервиса также есть приложение, в котором можно следить за кредитом и погашать его. Платформой пользуются уже 6,5 тыс. продавцов, среди них Amazon, Nike, Simple mac, Walmart, Purple и другие.

Affirm — бывший единорог, компания вышла на биржу в 2021 году. После удачного IPO привлекла $1,2 млрд, по оценкам аналитиков, ее стоимость после первичного размещения выросла до $11,9 млрд. До IPO общая сумма привлеченного финансирования составляла $1,5 млрд — за 10 раундов. Всего было около 25 инвесторов, среди крупнейших — Durable Capital Partners, GIC, Thrive Capital, Spark Capital.

Максим Левчин — веб-разработчик и предприниматель родом из Киева. В США Левчин эмигрировал в подростковом возрасте, получил образование в Университете Иллинойса. Макс также известен как один из первых разработчиков крупнейшей в мире платежной системы PayPal. Когда в 2002 году Ebay приобрел систему, Левчин в результате слияния получил около $34 млн. Помимо Affirm и PayPal, он также является основателем Slide, Confinity, NetMeridian Software, Fieldlink. Кроме того, Макс — инвестор, в его портфеле более 90 компаний, в последнем раунде он вложил $3,5 млн в Polywork.

Gitlab

Основатели: Дмитрий Запорожец, Сыце Сейбрандий

Оценка компании: $6 млрд

Страна: США

Дмитрий Запорожец

Gitlab — открытая платформа DevOps, представленная как единое приложение. Это платформа для создания программного обеспечения и управления репозиториями (хранилищами данных). Преимущество Gitlab в том, что для всего цикла разработки ПО используется всего одно приложение. Платформу используют более 100 000 организаций и такие компании, как Fanatics, Ticketmaster, Siemens, Drupal и так далее.

Компания закрыла 11 раундов финансирования на общую сумму в $434,2 млн. Статус единорога Gitlab получила в 2018 году после привлечения $100 млн от GS Growth, ICONIQ Capital. Среди других инвесторов стартапа — Khosla Ventures, August Capital.

Сооснователь платформы Дмитрий Запорожец родился в Харькове. Сам Дмитрий считает себя программистом, а не предпринимателем или управленцем. Когда Запорожец написал свою первую систему для управления кодом, он еще работал в украинской компании Sphere Software. На данный момент его состояние оценивается в $450 млн и он входит в топ-30 богатейших украинцев по версии Forbes.







Wargaming

Основатели: Виктор Кислый

Оценка компании: $1,5 млрд

Страна: Кипр

Виктор Кислый

Wargaming — разработчик компьютерных игр, получившая популярность благодаря игре World of Tanks. WOT входит в серию ММО-игр, в которой еще есть World of Warplanes и World of Warships. Изначально игра, запущенная в 2010 году, поддерживалась только на ПК, но к 2013 году вышла версия для смартфонов и планшетов. Концепция всех игр в серии — симулятор сражений (PvP) на технике времен Второй мировой войны.

Виктор Кислый — основатель, технический и генеральный директор компании. Родился в Белоруссии, окончил физический факультет Белорусского государственного университета. Bloomberg назвал Кислого первым белорусским долларовым миллиардером, оценив его состояние более чем в $1 млрд.

Armis Security

Основатели: Евгений Дибров, Надир Израэль, Томер Шварц

Оценка компании: $2 млрд

Страна: США

Евгений Дибров

Компания разработала облачную платформу, благодаря которой предприятия могут получить данные об электронном устройстве, его местоположении и сведения о его владельце.

Armis работает с концепцией IoT (интернет вещей) и устраняет ее слепую зону безопасности, тем самым защищая от несанкционированных и неуправляемых устройств и сетей. В первую очередь технология призвана защитить данные от утечек. Платформа может быть использована в государственном и производственном секторах, финансах, медицине, розничной торговле и других областях.

В 2020 году Insight Partners приобрел Armis Security за $1 млрд. Общая сумма привлеченного финансирования составляет $237 млн.

Евгений Дибров — украинец, но большую часть жизни провел в Израиле. Израильская армия стала тем местом, где Евгений получил знания о разработке цифровых продуктов. До запуска бизнеса Дибров работал в облачной компании Adallom.

People AI

Основатель: Олег Рогинский

Оценка компании: $1,1 млрд

Страна: США

Олег Рогинский

People.ai работает в формате «AI for sales» – позволяет провести оценку эффективности продаж и предлагает решения для их повышения. ИИ-сервис анализирует работу сотрудников – телефонные разговоры, переписку, деловые встречи.

Компания основана в 2016 году украинцем Олегом Рогинским. Штаб-квартира располагается в Сан-Франциско, есть офис в Киеве. Среди клиентов People.ai, в частности, Zoom, Lyft, DataRobot.

Стартап стал «единорогом» после закрытия инвестраунда на $100 млн. Оценка компании достигла $1,1 млрд. В раунде участвовали Mubadala Investment Co. из ОАЭ, американская Akkadian Ventures и существующие инвесторы компании – Iconiq Capital и Lightspeed Venture Partners

