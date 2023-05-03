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Российская «дочка» UniCredit получила €98 млн прибыли в I квартале

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Российский банковский бизнес итальянской группы UniCredit получил по итогам первого квартала 2023 года прибыль на сумму €98 млн, следует из отчета группы. Годом ранее за аналогичный период организация отразила убыток в €916 млн.

Российская «дочка» UniCredit получила €98 млн прибыли в I квартале

При этом общая выручка российского сегмента снизилась на 3% и составила €276 млн. В течение трех первых месяцев года группа распустила порядка €25 млн резервов.

Всего по итогам первого квартала чистая прибыль UniCredit превышает €2 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это рост в семь раз. В самой группе такие результаты объясняют двузначным ростом чистой выручки, который был поддержан сильным чистым процентным доходом, а также снижением затрат.

Ранее глава группы Андреа Орчела отмечал, что в финансовой организации не исключают продажу российских активов покупателям из стран, которые РФ считает «дружественными».

Российская «дочка» UniCredit попала в перечень из 45 финансовых организаций, которым, по указу Владимира Путина, запрещено совершать сделки с долями и акциями компаний из «недружественных» стран.

Фото на обложке: andersphoto / Shutterstock

 

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