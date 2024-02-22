Игровой движок Unigine исключили из реестра Минцифры. Он был единственным продуктом своего класса в списке отечественного софта. Разработчики уверяют, что исключение носит «технический характер».

Причина для исключения по документам — несоответствие ПО действующим требованиям, пишет «Ъ».

Unigine, в отличие движка VK Nau Engine, позиционируется прежде всего как решение для промышленности и симуляторов. Между тем именно здесь официальное российское происхождение разработки играет решающую роль.

Правообладатель Unigine SDK в России — ООО «Юниджайн», которое полностью принадлежит зарегистрированной в Люксембурге Unigine Holding. По данным за 2020 год, основным акционером был Денис Шергин, миноритарием — фонд LETA Capital Александра Чачавы. В конце 2023 года глава Unigine подтверждал изданию App2Top, что компания продолжит работать в России.

Включение в реестр Минцифры дает ряд налоговых и других преференций, в том числе возможность отсрочки от службы в армии и мобилизации для сотрудников. Российские разработчики ранее просили закрыть реестр для иностранных компаний, отмечая, что они переманивают кадры у отечественных организаций, в том числе для релокации за рубеж.

Ведомство собирается изменить правила включения предприятий в реестр аккредитованных IT-компаний таким образом, чтобы не допускать в него зарубежные структуры. Сейчас в реестре есть «дочки» Huawei, Samsung и других.

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