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Российский стартап Unim разработал многоразовую биоразлагаемую упаковку на основе крахмала

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Российский стартап Unim разработал экологичную биоразлагаемую упаковку из многоразового материала на основе крахмала, сообщил RB.RU представитель компании. Главная особенность упаковки — возможность ее многократно использовать.

Российский стартап Unim разработал многоразовую биоразлагаемую упаковку на основе крахмала

Материал упаковки покрыт специальным защитным слоем. Он предотвращает биоразложение продукта при воздействии различных температур и влаги: упаковка начинает разлагаться только после физического разрушения защитного слоя, например, при сминании.

При нарушении защитного слоя упаковки за 10 дней произойдет биоразложение на 30%, а через 110 дней останется только крахмал, который можно использовать в качестве удобрения или корма для животных.

Упаковка будет производиться из отходов при выращивании агрокультур, в результате стаканчик для кофе с крышкой будет стоить менее 1 рубля. Посуда отливается целиком в специальной форме, что исключает использование клея и других токсичных веществ.

Биоразлагаемый стаканчик для кофе

Биоразлагаемый стаканчик для кофе

Предполагаемая сумма инвестиций в производство составит 350 млн рублей, при этом потенциал рынка одноразовой посуды и пищевой упаковки оценивался в более чем 1,3 трлн рублей в России на сентябрь 2022 года (по данным «Россельхозбанка»).

Unim основал Павел Невский, проект существует три года. Продукция выпускается полностью из российского сырья, а все технические процессы являются авторской разработкой команды. В настоящее время команда стартапа участвует в конкурсе промышленных импортозамещающих стартапов «ПромТех 2.3» при поддержке Минпромторга.

Фото на обложке: Unsplash

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