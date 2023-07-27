Российский стартап Unim разработал многоразовую биоразлагаемую упаковку на основе крахмала

Российский стартап Unim разработал экологичную биоразлагаемую упаковку из многоразового материала на основе крахмала, сообщил RB.RU представитель компании. Главная особенность упаковки — возможность ее многократно использовать.

Материал упаковки покрыт специальным защитным слоем. Он предотвращает биоразложение продукта при воздействии различных температур и влаги: упаковка начинает разлагаться только после физического разрушения защитного слоя, например, при сминании.

При нарушении защитного слоя упаковки за 10 дней произойдет биоразложение на 30%, а через 110 дней останется только крахмал, который можно использовать в качестве удобрения или корма для животных.

Упаковка будет производиться из отходов при выращивании агрокультур, в результате стаканчик для кофе с крышкой будет стоить менее 1 рубля. Посуда отливается целиком в специальной форме, что исключает использование клея и других токсичных веществ.

Биоразлагаемый стаканчик для кофе

Предполагаемая сумма инвестиций в производство составит 350 млн рублей, при этом потенциал рынка одноразовой посуды и пищевой упаковки оценивался в более чем 1,3 трлн рублей в России на сентябрь 2022 года (по данным «Россельхозбанка»).

Unim основал Павел Невский, проект существует три года. Продукция выпускается полностью из российского сырья, а все технические процессы являются авторской разработкой команды. В настоящее время команда стартапа участвует в конкурсе промышленных импортозамещающих стартапов «ПромТех 2.3» при поддержке Минпромторга.

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