Инвестиционная «дочка» «Ташира» купила разработчика медицинского софта Unim

Инвестиционный холдинг «Ташир медика» выкупил 100% компании Unim, которая развивает цифровые инструменты для патоморфологической диагностики на базе собственной лаборатории. Об этом говорится в сообщении ФРИИ, который инвестировал в Unim в 2014 году.

Патоморфологическая диагностика — это метод диагностики, который основан на изучении строения и изменений, происходящих в тканях, при помощи микроскопа.

Unim в 2014 году основал Алексей Ремез. Компания создает инновационные решения полного цикла для организации патоморфологической диагностики «под ключ» — от рекомендаций и методологии правильного забора и фиксации биологического материала, его подготовки и окраски, до регистрации в системе, оцифровки и выдачи заключения.

Предприятие разрабатывает цифровые инструменты, которые помогают выявлять онкологические заболевания.

Текущая сделка — экзит для ФРИИ, бывшего инвестиционного директора РВК Алексея Басова, компании Medme сооснователя «Инвитро» Валентина Дороничева.

Сумма сделки по покупке 100% Unim не называется. До сделки крупнейшая доля (36,8%) принадлежала Ремезу. Еще 28,04% владела Medme, ФРИИ принадлежало16,86%, Алексею Басову — 10,38%. Еще 6,52% компании принадлежало Николаю Корману, а 1,4% — Александру Горькову.

Общая сумма инвестиций от ФРИИ и Басова в 2016 году составила 11 млн рублей. В 2021 году выручка компании составила 267 млн рублей, чистая прибыль — 12 млн рублей.

«Ташир медика» — инвестиционный холдинг, входит в группу «Ташир» Самвела Карапетяна (владеет торгово-развлекательными центрами под брендом «Рио» и «Ереван-плаза»). Холдинг специализируется на инвестициях и управлении активами в здравоохранении и цифровой медицине (в него входят Botkin.AI, «Нетрика медицина» и ряд других компаний).

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