Россияне назвали топ-5 самых неприятных вопросов на собеседовании

Больше половины россиян (52%) испытывают дискомфорт во время собеседований, треть (31%) чувствуют себя уверенно, а 17% — переживают сильный стресс, показали результаты исследования образовательной платформы Skillbox.
Опрошенные также назвали топ-5 самых неприятных вопросов на собеседовании:
- «Почему мы должны взять на эту вакансию именно вас?»,
- «Почему вы ушли с предыдущего места работы?»,
- «Кем вы видите себя через 5 лет?»,
- «Почему вы хотите работать именно у нас?»,
- «Расскажите про ваши слабые и сильные стороны».
Среди других популярных и нелюбимых вопросов россиян: «какой у вас знак зодиака?» и «на какую заработную плату вы рассчитываете?». Мужчины чаще женщин недовольны вопросом о зарплатных ожиданиях — 19% против 11%.
Исследование также показало, что большинство (75%) готовятся к собеседованиям: 24% заранее репетируют ответы, 51% изучают вакансию и требованиями работодателя. Четверть совсем не готовятся к собеседованиям и уверены в своем мастерстве импровизации.
В опросе приняли участие более 1,2 тыс. респондентов по всей России в возрасте от 18 до 55 лет.
Фото на обложке: Unsplash
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