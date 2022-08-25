Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Россияне назвали топ-5 самых неприятных вопросов на собеседовании

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Больше половины россиян (52%) испытывают дискомфорт во время собеседований, треть (31%) чувствуют себя уверенно, а 17% — переживают сильный стресс, показали результаты исследования образовательной платформы Skillbox.

Россияне назвали топ-5 самых неприятных вопросов на собеседовании

Опрошенные также назвали топ-5 самых неприятных вопросов на собеседовании:

  1. «Почему мы должны взять на эту вакансию именно вас?»,
  2. «Почему вы ушли с предыдущего места работы?», 
  3. «Кем вы видите себя через 5 лет?»,
  4. «Почему вы хотите работать именно у нас?»,
  5. «Расскажите про ваши слабые и сильные стороны».

Среди других популярных и нелюбимых вопросов россиян: «какой у вас знак зодиака?» и «на какую заработную плату вы рассчитываете?». Мужчины чаще женщин недовольны вопросом о зарплатных ожиданиях — 19% против 11%.

Исследование также показало, что большинство (75%) готовятся к собеседованиям: 24% заранее репетируют ответы, 51% изучают вакансию и требованиями работодателя. Четверть совсем не готовятся к собеседованиям и уверены в своем мастерстве импровизации.

В опросе приняли участие более 1,2 тыс. респондентов по всей России в возрасте от 18 до 55 лет.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Рынок доставки готовых рационов питания и продуктовых наборов замедлил рост
  2. 2 Аналитики назвали самые популярные бренды на маркетплейсах
  3. 3 Почти половина компаний может повысить лояльность сотрудников за счет бонусов для детей — опрос
  4. 4 Школьники хотят начать карьеру в геймдеве, но боятся неодобрения от родителей – исследование
  5. 5 Как взаимодействовать с разными типами современных потребителей — исследование
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

31 августа 2022

Algimed Techno Invest

31 августа 2022

HSE Fest 2022

31 августа 2022

Венчурная Академия-2

31 августа 2022

Питч-сессия в рамках WorldFood Moscow 2022

31 августа 2022

«Московский акселератор»

Все ВОЗМОЖНОСТИ