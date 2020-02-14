Сооснователь the Untitled Ventures и бывший топ-менеджер «Яндекс.Маркета» создали e-commerce холдинг

«Мы хотим дать возможность молодым перспективным компаниям и стартапами соответствовать темпам роста, которые задают крупнейшие площадки, такие как: Ozon, Wildberries, "Беру", Tmall. Для этого мы планируем не просто инвестировать капитал, но и активно помогать нашим портфельным компаниями экспертизой, развитием и управленческими навыками», — сказал Игорь Лутц.