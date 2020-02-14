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Сооснователь the Untitled Ventures и бывший топ-менеджер «Яндекс.Маркета» создали e-commerce холдинг

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Сооснователь the Untitled Ventures Игорь Лутц и бывший топ-менеджер «Яндекс.Маркета» Евгений Щепелин анонсировали создание нового инвестиционного холдинга в сфере электронной коммерции. Они собираются вложить в проект 300 млн рублей. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе the Untitled Ventures.

Сооснователь the Untitled Ventures и бывший топ-менеджер «Яндекс.Маркета» создали e-commerce холдинг

Партнеры планируют создать платформу, которая будет помогать предпринимателям рекламировать, продавать и доставлять продукцию.

Для этого в 2020 году холдинг собирается проинвестировать в несколько компаний, отвечающих за интеграцию с торговыми площадками, создание контента, управление рекламой.

«Мы хотим дать возможность молодым перспективным компаниям и стартапами соответствовать темпам роста, которые задают крупнейшие площадки, такие как: Ozon, Wildberries, "Беру", Tmall. Для этого мы планируем не просто инвестировать капитал, но и активно помогать нашим портфельным компаниями экспертизой, развитием и управленческими навыками», — сказал Игорь Лутц. 

Технологическую поддержку проекту будет оказывать компания AWG, занимающаяся разработкой и интеграцией. 

Фото: LDprod / Shutterstock

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