Суд оштрафовал службу доставки UPS на 1 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

Мировой суд Таганского района Москвы признал вину одной из крупнейших в мире служб экспресс-доставки, американскую логистическую компанию United Parcel Service (UPS) в правонарушении, выразившемся в отказе локализовать персональные данные россиян на территории России.
Компания признана виновной по части 8 ст. 13.11 КоАП РФ и оштрафована на 1 млн рублей, пишет «Интерфакс».
Представители компании заявили в суде, что UPS не собирает данные россиян с 8 марта.
UPS появилась в 1907 году, это одна из крупнейших в мире компаний, специализирующихся на доставке экспресс-грузов и логистике, ведет деятельность в более чем 200 странах.
За отказ локализовать данные россиян 28 июня также на 2 млн рублей были оштрафованы крупнейший фотохостинг Pinterest и стриминговый видеосервис Twitch.
Роскомнадзор ранее сообщал, что хранение персональных данных российских пользователей локализовали около 600 представительств зарубежных компаний в РФ. Среди локализовавших данные — Apple, Microsoft, Samsung, PayPal, Booking и LG.
За отказ от локализации сервисам и компаниям может грозить блокировка. Так, в 2016 году была заблокирована соцсеть LinkedIn.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Twitch и Pinterest оштрафовали на 2 млн рублей за отказ локализовать данные россиян
- 2 В Госдуме предложили отменить скидки на штрафы злостным нарушителям ПДД
- 3 Интернет-магазины попросили поправить закон «о персональных данных» в опасениях падения продаж
- 4 Производитель мини-проекторов «Мультикубик» заявил о банкротстве
- 5 Как платить налоги после утраты статуса резидента: разбор
ВОЗМОЖНОСТИ
30 июня 2022
30 июня 2022
30 июня 2022