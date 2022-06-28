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Суд оштрафовал службу доставки UPS на 1 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Мировой суд Таганского района Москвы признал вину одной из крупнейших в мире служб экспресс-доставки, американскую логистическую компанию United Parcel Service (UPS) в правонарушении, выразившемся в отказе локализовать персональные данные россиян на территории России.

Суд оштрафовал службу доставки UPS на 1 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

Компания признана виновной по части 8 ст. 13.11 КоАП РФ и оштрафована на 1 млн рублей, пишет «Интерфакс».

Представители компании заявили в суде, что UPS не собирает данные россиян с 8 марта.

UPS появилась в 1907 году, это одна из крупнейших в мире компаний, специализирующихся на доставке экспресс-грузов и логистике, ведет деятельность в более чем 200 странах.

За отказ локализовать данные россиян 28 июня также на 2 млн рублей были оштрафованы крупнейший фотохостинг Pinterest и стриминговый видеосервис Twitch

Роскомнадзор ранее сообщал, что хранение персональных данных российских пользователей локализовали около 600 представительств зарубежных компаний в РФ. Среди локализовавших данные — Apple, Microsoft, Samsung, PayPal, Booking и LG.

За отказ от локализации сервисам и компаниям может грозить блокировка. Так, в 2016 году была заблокирована соцсеть LinkedIn. 

Фото на обложке: Unsplash

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