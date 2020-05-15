Банк «Уралсиб» запустил второй корпоративный акселератор для стартапов «Уралсиб Tech». Он направлен на поиск, пилотирование и внедрение в бизнес банка инновационных технологических решений на базе финтех-стартапов. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

«Уралсиб» запустил второй корпоративный акселератор для финтех-стартапов