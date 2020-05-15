«Уралсиб» запустил второй корпоративный акселератор для финтех-стартапов
Банк «Уралсиб» запустил второй корпоративный акселератор для стартапов «Уралсиб Tech». Он направлен на поиск, пилотирование и внедрение в бизнес банка инновационных технологических решений на базе финтех-стартапов. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.
Оператором программы выступает акселератор «Финтех Лаб».
Банк интересуется следующими решениями:
- Платформы и решения для Machine Learning – моделей;
- Решения для цифровизации клиентского опыта МСБ;
- Системы распознавания речи и идентификации клиента по голосу;
- Скоринг клиентов – физических и юридических лиц;
- Сервисы повышения лояльности и оптимизации клиентского пути;
- Оптимизация внутренних процессов, автоматизация и роботизация, в том числе — распознавание документов, цифровизация архивов.
В течение периода акселерации команду стартапа будет сопровождать ментор и трекер.
В роли заказчиков со стороны банка выступят профильные подразделения, образующие мини-продуктовые команды.
С подробным перечнем направлений для отбора и условиями участия можно ознакомиться на сайте программы. Прием заявок продлится до 25 мая 2020 года.
Фото: Unsplash
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