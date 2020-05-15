Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

«Уралсиб» запустил второй корпоративный акселератор для финтех-стартапов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Банк «Уралсиб» запустил второй корпоративный акселератор для стартапов «Уралсиб Tech». Он направлен на поиск, пилотирование и внедрение в бизнес банка инновационных технологических решений на базе финтех-стартапов. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

«Уралсиб» запустил второй корпоративный акселератор для финтех-стартапов

Оператором программы выступает акселератор «Финтех Лаб».

Банк интересуется следующими решениями:

  • Платформы и решения для Machine Learning – моделей;
  • Решения для цифровизации клиентского опыта МСБ;
  • Системы распознавания речи и идентификации клиента по голосу;
  • Скоринг клиентов – физических и юридических лиц;
  • Сервисы повышения лояльности и оптимизации клиентского пути;
  • Оптимизация внутренних процессов, автоматизация и роботизация, в том числе — распознавание документов, цифровизация архивов.

В течение периода акселерации команду стартапа будет сопровождать ментор и трекер.

В роли заказчиков со стороны банка выступят профильные подразделения, образующие мини-продуктовые команды.

С подробным перечнем направлений для отбора и условиями участия можно ознакомиться на сайте программы. Прием заявок продлится до 25 мая 2020 года.

Фото: Unsplash

 

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

15 мая 2020

Смарт.Эволюция

15 мая 2020

Идеатон Science Fest

17 мая 2020

КИвО

20 мая 2020

HR Startup Competition

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВОЗМОЖНОСТИ

15 мая 2020

Смарт.Эволюция

15 мая 2020

Идеатон Science Fest

17 мая 2020

КИвО

20 мая 2020

HR Startup Competition

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма