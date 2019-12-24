Выбран новый владелец банка «Уралсиб» после смерти основного акционера Владимира Когана

Весной 2018 года Владимир Коган перенес инсульт, но остался в составе органов управления банка. Бизнесмен скончался 20 июня 2019 года. После его смерти наблюдательный совет банка возглавил его сын Евгений Коган, который работал в «Уралсибе» с 2015 года.

Владимир Коган в 2015 году выиграл аукцион на санацию «Уралсиба» и стал первым физическим лицом-санатором банка. Для оздоровления, рассчитанного на срок до 2025 года, он привлек депозиты АСВ на сумму более 90 млрд рублей.

Представитель ЦБ в июне сообщал, что замена инвестора в банке будет рассмотрена после того, как определятся наследники Когана. Представитель «Уралсиба» пояснил, что семья Коган предложит ЦБ утвердить Людмилу Коган в качестве нового санатора «Уралсиба».

При этом предполагается, что управлять банком продолжит Евгений Коган. Если ЦБ одобрит кандидатуру Людмилы Коган санатором банка, это позволит провести смену инвестора, «воссоздав структуру управления, которая была и раньше», заявили в «Уралсибе».