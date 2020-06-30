Сервис аренды электросамокатов URent привлек 150 млн рублей от группы инвесторов
Сервис аренды электросамокатов URent привлек 150 млн рублей от группы частных инвесторов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя проекта. Основатель и управляющий директор URent Андрей Колесник подтвердил факт инвестиций
По данным газеты, среди инвесторов URent — сооснователь и гендиректор агентства Possible Андрей Виноград, а также создатели приложения «Сравни такси» Андрей Азаров и Михаил Гейшерик.
URent появился в конце 2018 года. Сервис работает в Краснодаре, Сочи, Адлере и Анапе. Полученные инвестиции компания направит на запуск в Москве и других крупных городах России.
Как отмечает издание, сервис уже размещает электросамокаты в столице. До конца года URent планирует выставить до 12 тысяч электросамокатов по всей России и стать крупнейшим игроком в стране в этом сегменте.
По словам Андрея Азарова, URent ожидает повышенный спрос на электросамокаты фоне пандемии коронавируса, из-за которой вырос спрос на индивидуальные способы передвижения.
Андрей Азаров в беседе с изданием оценил весь проект в 570 млн рублей. По данным системы «Контур-Фокус», в прошлом году выручка ООО «Юрентбайк.ру» составила 88,1 млн рублей, чистая прибыль — 10,9 млн рублей.
Ранее Rusbase писал о том, что экс-руководитель Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Артем Ермолаев и его бывший заместитель Андрей Белозеров вложились в каршеринг электросамокатов «Карусель».
Фото: Akaberka / Shutterstock
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