FT связала укрепление рубля с освобождением властями России американского учителя
В среду, 12 февраля, рубль достиг максимального значения по отношению к доллару за пять месяцев после того, как российские власти освободили американского учителя Марка Фогеля, сообщила Financial Times. Газета отметила, что надежды инвесторов на прекращение военной операции на Украине укрепились.
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Российская валюта подорожала на 3%, до 94,2 рубля за доллар после сделки по передаче американским властям Фогеля, находившегося под стражей в России с 2021 года, пишет FT.
Всего с начала 2025 года рубль вырос на 21%. Журналисты FT считают, что это вызвано началом второго президентского срока Дональда Трампа и его обещаниями завершить украинский конфликт.
Также укреплению рубля способствовало увеличение продаж китайского юаня Банком России, предпринятое с целью поддержания обменного курса, утверждают аналитики. Кроме того, поддержку рублю оказали выросшие цены на нефть марки Brent и природный газ.
В среду курс доллара на валютном рынке Форекс упал до 93,5 рубля, достигнув своего наименьшего значения в 2025 году. Накануне ЦБ установил курс доллара на 12 февраля в размере 95,8 рубля, евро — 99,1 рубля.
Управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов при этом отмечал, что при формировании негативного фона курс американской валюты может вернуться к 100 рублям. Аналитик фондового рынка УК «Альфа-капитал» Алина Попцова считает, что в ближайшие месяцы курс вернется в диапазон 100–105 рублей за доллар.
Фото на обложке: Viacheslav Lopatin / Shutterstock / FOTODOM
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