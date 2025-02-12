FT связала укрепление рубля с освобождением властями России американского учителя

В среду, 12 февраля, рубль достиг максимального значения по отношению к доллару за пять месяцев после того, как российские власти освободили американского учителя Марка Фогеля, сообщила Financial Times. Газета отметила, что надежды инвесторов на прекращение военной операции на Украине укрепились.

Российская валюта подорожала на 3%, до 94,2 рубля за доллар после сделки по передаче американским властям Фогеля, находившегося под стражей в России с 2021 года, пишет FT.

Всего с начала 2025 года рубль вырос на 21%. Журналисты FT считают, что это вызвано началом второго президентского срока Дональда Трампа и его обещаниями завершить украинский конфликт.

Также укреплению рубля способствовало увеличение продаж китайского юаня Банком России, предпринятое с целью поддержания обменного курса, утверждают аналитики. Кроме того, поддержку рублю оказали выросшие цены на нефть марки Brent и природный газ.

В среду курс доллара на валютном рынке Форекс упал до 93,5 рубля, достигнув своего наименьшего значения в 2025 году. Накануне ЦБ установил курс доллара на 12 февраля в размере 95,8 рубля, евро — 99,1 рубля.

Управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов при этом отмечал, что при формировании негативного фона курс американской валюты может вернуться к 100 рублям. Аналитик фондового рынка УК «Альфа-капитал» Алина Попцова считает, что в ближайшие месяцы курс вернется в диапазон 100–105 рублей за доллар.

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