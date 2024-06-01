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США допустили введение санкций против китайских банков за работу с РФ

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

США допустили введение санкций против китайских банков за работу с РФ. Они могут коснуться в том числе компаний, которые систематически оказывают поддержку России. Наложение санкций также обсуждают в ЕС — за использование российского аналога SWIFT.

США допустили введение санкций против китайских банков за работу с РФ

Китайские банки и компании могут попасть под американские санкций за сотрудничество с РФ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на первого заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла.

В Госдепе не исключили введение санкций в отношении компаний и банков, которые систематически оказывают поддержку России, а также работают в целях обхода антироссийских санкций.

Ранее стало известно, что страны «большой семерки» и Евросоюза обсуждают введение санкций в отношении компаний, которые пользуются российским аналогом SWIFT — Системой передачи финансовых сообщений Банка России.

Фото на обложке: Morrowind / Shutterstock

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