США допустили введение санкций против китайских банков за работу с РФ. Они могут коснуться в том числе компаний, которые систематически оказывают поддержку России. Наложение санкций также обсуждают в ЕС — за использование российского аналога SWIFT.
Китайские банки и компании могут попасть под американские санкций за сотрудничество с РФ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на первого заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла.
В Госдепе не исключили введение санкций в отношении компаний и банков, которые систематически оказывают поддержку России, а также работают в целях обхода антироссийских санкций.
Ранее стало известно, что страны «большой семерки» и Евросоюза обсуждают введение санкций в отношении компаний, которые пользуются российским аналогом SWIFT — Системой передачи финансовых сообщений Банка России.
Фото на обложке: Morrowind /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как задача по набору китайского текста привела к созданию автозаполнения
- 2 Размер имеет значение: лучшие малолитражные автомобили в 2024 году
- 3 Руководительница Baidu выступала за токсичную рабочую культуру — это стоило ей должности
- 4 Всё хорошо, но это не точно: как работать с Китаем в 2024 году
- 5 Как импортёру не потерять время и деньги на китайской таможне
ВОЗМОЖНОСТИ
02 июня 2024
02 июня 2024