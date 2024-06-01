США допустили введение санкций против китайских банков за работу с РФ. Они могут коснуться в том числе компаний, которые систематически оказывают поддержку России. Наложение санкций также обсуждают в ЕС — за использование российского аналога SWIFT.

США допустили введение санкций против китайских банков за работу с РФ