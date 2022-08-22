Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Почта России» начала возить товары из США

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Почта России» без официального объявления запустила «Почта Global» с доставкой товаров из США. Клиентам доступны покупки в частности в Amazon, Walmart, GAP. Доставка по России стоит от $16,66.

«Почта России» начала возить товары из США

На доступность «Почты Global» обратил внимание пользователь портала Pepper.ru.

На сайте «Почта Global» указано, что товар доставят в срок 3-4 недели, а сама доставка обойдется в $16,66 в зависимости от веса.

В описании доступных к заказу магазинов – Apple, eBay, Amazon, GAP, Walmart, Revolve, Macy’s, 6pm. К оплате принимаются российские карты, в том числе «Мир». 

Чтобы сделать заказ, нужно зарегистрироваться и получить адрес для доставки в США. Затем «Почта России» объединит все заказы – соберет на складе – и отправит в Россию. Забрать заказ можно в отделении почты или заказать курьерскую доставку на дом.

«Почта России» выступает в качестве партнера, выполняя только доставку по России.

По данным с сайта «Почта Global», оператором сервиса является основанное в в мае 2021 года гонконгское дочернее предприятие «Почты России» RP Logistics HK Co. Limited.

Фото на обложке: Media_works / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как запускать корпоративный акселератор: опыт «Почты России»
  2. 2 Цифры дня. 100 тысяч за взлом Chromebook
  3. 3 Как бизнесу быстро заместить утраченные поставки — инструкция
  4. 4 Покупайте впрок и не бросайте клиентов: как работать с поставками из-за рубежа и минимизировать потери
  5. 5 Изоляция по-китайски: что делать бизнесу, чтобы решить проблемы логистического кризиса
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

22 августа 2022

Pitch Show стартапов на Invest Regatta Innopolis

22 августа 2022

Смарт-контакт

22 августа 2022

Отраслевой акселератор госкорпорации «Росатом»

Все ВОЗМОЖНОСТИ