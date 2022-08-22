«Почта России» начала возить товары из США

«Почта России» без официального объявления запустила «Почта Global» с доставкой товаров из США. Клиентам доступны покупки в частности в Amazon, Walmart, GAP. Доставка по России стоит от $16,66.
На доступность «Почты Global» обратил внимание пользователь портала Pepper.ru.
На сайте «Почта Global» указано, что товар доставят в срок 3-4 недели, а сама доставка обойдется в $16,66 в зависимости от веса.
В описании доступных к заказу магазинов – Apple, eBay, Amazon, GAP, Walmart, Revolve, Macy’s, 6pm. К оплате принимаются российские карты, в том числе «Мир».
Чтобы сделать заказ, нужно зарегистрироваться и получить адрес для доставки в США. Затем «Почта России» объединит все заказы – соберет на складе – и отправит в Россию. Забрать заказ можно в отделении почты или заказать курьерскую доставку на дом.
«Почта России» выступает в качестве партнера, выполняя только доставку по России.
По данным с сайта «Почта Global», оператором сервиса является основанное в в мае 2021 года гонконгское дочернее предприятие «Почты России» RP Logistics HK Co. Limited.
Фото на обложке: Media_works /
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