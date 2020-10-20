Минюст США подал в суд на Google за монополизацию рынка

Министерство юстиций США подало иск в суд против Google, обвинив компанию в незаконном монополизме. Также к федеральному правительству в судебном процессе присоединятся 11 штатов. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление замминистра юстиции страны Джеффа Розена.

«Сегодня утром министерство юстиции и 11 штатов подали антимонопольный иск против Google за создание противозаконной монополии на интернет-поиск и рекламу при поиске информации в сети», — рассказал Розен.

Антимонопольная жалоба была подана в федеральный суд в Вашингтоне, округ Колумбия. В ней утверждается, что Google использует миллиарды долларов, полученные от рекламодателей, чтобы платить производителям смартфонов для гарантированной установки поисковой системы Google на их устройства.

По данным издания, Google, принадлежащая конгломерату Alphabet, контролирует около 90% мирового интернет-поиска. Как в США, так и в других странах компания часто не имеет конкурентов на рынках.

Компания Google прокомментировала ситуацию на своей странице в Twitter, где заявила, что иск ошибочен.

«Сегодняшний иск Министерства юстиции глубоко ошибочен. Люди используют Google потому, что они хотят, а не потому, что они вынуждены или потому, что не могут найти альтернативы», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что в ближайшее время похожие иски могут быть поданы против других крупных компаний, включая Apple, Microsoft и Facebook. По словам Розена, иск против Google — это важный, но не обязательно последний шаг в расследованиях минюста против технологических компаний. Замминистра пояснил, что ведомство продолжает отслеживать конкурентную практику лидирующих на рынке онлайн-платформ.



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