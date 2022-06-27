США закроют поддерживающим Россию компаниям доступ к американским технологиям — Белый дом

Минторг США закроет компаниям, поддерживающим Россию, доступ к американским технологиям, в том числе полупроводникам, следует из заявления Белого дома.

Кроме того, президент США Джо Байден планирует объявить о повышении пошлин на 570 групп российских товаров стоимостью $2,3 млрд. Эти меры увеличат расходы России, минимизируя траты американских потребителей.

Также планируется расширить санкции, которые направлены на ограничение доступа России к ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям, производимым экономиками G7.

Вашингтон введет большее число блокирующих санкций в отношении крупных российских госпредприятий, чтобы затронуть «цепочки поставок продукции оборонного назначения».

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