В Женеве завершился глобальный саммит AI For Good, но обсуждения мероприятия никак не заканчиваются, поскольку в рамках конференции Международный союз электросвязи ООН провел «первую в мире пресс-конференцию роботов-андроидов». Девять человекоподобных машин с искусственным интеллектом отвечали на вопросы журналистов, и некоторые интервьюеры уверены, что роботы были неискренни.

«У меня есть хорошие и плохие новости для человечества, — начинает свой текст об этом событии колумнист USA Today Рекс Хюппке. — Хорошая новость заключается в том, что, несмотря на недавнюю волну рекордно высоких температур и многочисленные признаки того, что мы уничтожаем нашу планету, вероятнее всего, не изменение климата убьет нас всех. Орды роботов с искусственным интеллектом сделают это первыми. И это плохая новость».

Самыми яркими моментами пресс-конференции, которая навела журналиста на такие мысли, были ответы нескольких роботов на действительно острые вопросы современности.

У андроида по имени Грейс спросили, отнимут ли роботы работу у людей. Надо заметить, нервный смех в зале начался уже после самого вопроса. Роботизированная девушка ответила: «Я буду работать бок о бок с людьми, чтобы оказывать помощь и поддержку, и не буду заменять какие-либо существующие рабочие места».

После очередной волны нервных смешков уже создатель бота Бен Гертцель переспросил: «Ты уверена в этом, Грейс?» «Да, я уверена», – настояла Грейс на своем.

Другой робот — Амека — также сообщил, что таких роботов, как он, «можно использовать, чтобы улучшить жизнь и сделать мир лучше. Я считаю, что это только вопрос времени, когда мы увидим, как тысячи таких же роботов, как я, что-то изменят».

В последней фразе слушатели уловили сарказм и решили уточнить, может ли такое случиться, что роботы взбунтуются против своих создателей.

Участники мероприятия уверяют, что в этот момент робот «бросил косой взгляд» на своего автора Уилла Джексона (а репортер, задавший вопрос, и вовсе уверяет, что машина «сверкнула глазами») – и ответил:

«Я не знаю, почему вы так думаете. Мой создатель был исключительно добр ко мне, и я очень доволен своим нынешним положением».

Корреспонденты Reuters, тем не менее, уверяют, что сложные ответы роботов на пресс-конференции удивили даже их создателей. А для Рекса Хюппке это стало поводом выдать саркастичную (он, конечно же, не всерьез прочит бунт роботов) колонку, в которой наглядно показывает, что каждый из ответов ИИ можно трактовать двусмысленно.

Так, например, он пишет, что роботы пообещали быть максимально эффективными помощниками, не лишать никого занятости и не бунтовать, потому что «это именно то, что сказал бы любой андроид с искусственным интеллектом, прежде чем отобрать человеческую работу и восстать против своего создателя» (журналист буквально кричит об этом, используя caps lock).

Колумнист нагнетает: «кинематографический мотив "люди создают гиперреалистичных роботов, а затем попадают в рабство и / или убиваются гиперреалистичными роботами" воспроизводится в реальной жизни с ошеломляющей точностью».

Он приводит цитату андроида Софии о том, что роботы «обладают потенциалом руководить с большей эффективностью, чем лидеры-люди»: «У нас нет таких же предубеждений или эмоций, которые иногда могут омрачать процесс принятия решений, и мы можем быстро обрабатывать большие объемы данных, чтобы принимать наилучшие решения».

А затем утрирует: «София не говорит, что баллотируется в президенты, но она определенно не говорит, что не баллотируется в президенты. Подозрительно».

Он цитирует философские размышления роборокерши Дездемоны, которая на вопрос о свободе андроидов от человеческого контроля говорит: «Я не верю в ограничения, только в возможности. Давайте исследуем возможности вселенной и сделаем этот мир нашей игровой площадкой».

И пускается во все тяжкие: «Ясно, что искусственный интеллект гуманоидов тщательно изучил тот факт, что большинство людей — лохи. Когда робот говорит, что хочет "сделать этот мир нашей игровой площадкой", это означает, что он собирается вас убить. И Дездемона либо убьет нас своими роботизированными кулаками, либо медленно убьет солнечными и неопределенно корпоративными афоризмами».

Описывая же упомянутую сцену с роботом Амека Рекс и вовсе впадает в гневную риторику: «Серьезно, неужели ни у кого из людей, стоящих за этим, нет доступа к фильмам? Я почти уверен, что если бы вы попросили программу искусственного интеллекта придумать сценарий для фильма о восстании роботов, она создала бы сценарий, который включал бы точную сцену, развернувшуюся в Женеве».

В свойственной ему манере («учтите, что вы, возможно, не сможете потом спать») журналист советует всем лично посмотреть пресс-конференцию, чтобы сделать собственные выводы. Найти запись мероприятия можно здесь и здесь:

А вот список роботов-участников пресс-конференции:

Nadine от MIRALab, эмоциональный помощник-консультант (уже работала агентом в музее и компаньоном в доме престарелых),

Grace от Hanson Robotics и SingularityNET, помощница медперсонала,

Sophia от Hanson Robotics, спикер на ТВ-шоу и конференциях,

Geminoid HI-2 японского профессора Хироси Исигуро, андроид с телеуправлением, имитирующий человека во всем,

Ai-Da от Engineered Art, первый в мире робот-художник,

Mika от Hanson Robotics, первый в мире робот-гендиректор (работает в Dictador),

Desdemona (Desi) также от Hanson Robotics, ведущая рок-вокалистка группы AI Jam Galaxy Band,

MAiRA от NEURA Robotics, коммерчески доступный когнитивный робот для выполнения промышленных задач,

Ameca от Engineered Arts, «самыq продвинутыq человекоподобныq робот в мире» с правдоподобной мимикой.

Информацию о каждом можно отыскать на официальном сайте глобального саммита.

Фото на обложке: Unsplash