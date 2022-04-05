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Ритейлеры сообщили о двукратном росте спроса на подержанную технику

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

На фоне нестабильного рубля и нарушения поставок спрос на б/у технику и гаджеты подскочил в два раза. Эксперты объяснили причину – цены на устройства выросли, а доходы населения – нет.

Ритейлеры сообщили о двукратном росте спроса на подержанную технику

За последние три месяца в «М.Видео-Эльдорадо» по программе trade-in было продано в два раза больше устройств, чем за аналогичный период 2021 года, сообщили в компании. Самые популярные марки гаджетов, которые сдавали покупатели, это Samsung, Apple, Xiaomi, Huawei.

В первом квартале количество принятых смартфонов по программе trade-in увеличилось в МТС – к первому кварталу прошлого года рост составил 40%, рассказали РБК в компании. Средняя сумма выкупа гаджетов составила 15 тыс. рублей, а чаще все люди сдавали устройства брендов Apple и Samsung.

Trade-in обрел популярность в последнее время потому, что техника подорожала, а доходы населения не увеличились, считает представитель РАТЭК Антон Гуськов. Он отметил, что сейчас сложно давать прогноз о стабилизации цен на рынке электроники, поскольку на него влияют глобальные факторы.

После начала военной операции на Украине многие иностранные производители устройств, в том числе Apple и Samsung, ограничили поставки в Россию, спровоцировав возможный дефицит. На цены также повлиял курс валют, который в первые дни после начала операции опустил российский рубль до 120 рублей за один доллар США.

С 5 апреля на «Яндекс.Маркете» начали продавать подержанную технику. Таким образом получится частично заместить дефицитные товары, пока цепочки поставок налаживаются.

Фото на обложке: Karen Poghosyan1 / Shutterstock

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