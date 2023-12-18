Порядка 20% российских компаний используют генеративный ИИ для бизнес-задач — исследование

На сегодняшний день 20% крупных российских компаний пользуются генеративным искусственным интеллектом в своей работе. Из них 12% уже смогли определить приоритетные сценарии применения ИИ, еще 27% экспериментируют точечно с данной технологией. Такие данные показало исследование «Искусственный интеллект в России — 2023: тренды и перспективы» от «Яндекса» и компании «Яков и Партнёры».

В ходе исследования опросили технических директоров крупнейших российских организаций в 15 ключевых отраслях экономики.

Какие ИИ-продукты выбирают российские компании

Решениями американского разработчика OpenAI (GPT-4, GPT-3.5) пользуются все опрошенные компании, применяющие в своих бизнес-задачах технологии генеративного ИИ. 80% из них помимо продуктов OpenAI используют YandexGPT. Его применяют в основном в работе с текстами.

Нейросеть Сбербанка Kandinsky для работы с изображениями выбирают 40% опрошенных компаний.

Какие задачи генеративный ИИ помогает решать бизнесу

Для маркетинга и продаж ИИ-сервисы внедряют 66% опрошенных. Для клиентского сервиса решения на основе генеративного искусственного интеллекта используют 54%, для исследований и разработок — почти половина респондентов (49%). Треть опрошенных (29%) задействуют ИИ в IT.

Почти все опрошенные компании (94%) указали на снижение затрат благодаря внедрению ИИ в бизнес-процессы. Еще треть компаний из потребительского сектора (медиа, банкинг, телекоммуникации, медиа, E-commerce) рассчитывают на рост выручки благодаря оптимизации процессов за счет ИИ.

Перспективы и прогнозы

В ходе исследования аналитики пришли к заключению, что к 2028 году экономический потенциал ИИ в России составит 22-36 трлн рублей.

70% этого потенциала сосредоточены вокруг шести ключевых отраслей: транспорт и логистика, ритейл, добывающая промышленность, банкинг, производство потребительских товаров и IT.

Эксперты полагают, что реализованный эффект от включения ИИ в бизнес-процессы к 2028 году достигнет 4,2–6,9 трлн рублей. Из них 0,8-1,3 трлн рублей будут зависеть от генеративного искусственного интеллекта.

Как показало ранее исследование Yota, спрос россиян на ИИ-сервисы вырос в три раза в 2023 году.

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