Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Россияне в три раза чаще стали пользоваться нейросетями — исследование Yota

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В 2023 году россияне гораздо чаще стали интересоваться нейросетями: мобильный трафик сервисов по работе с ИИ вырос втрое, их аудитория увеличилась в 3,5 раза. Об этом говорится в исследовании Yota, с результатами которого ознакомился RB.RU.

Россияне в три раза чаще стали пользоваться нейросетями — исследование Yota

В ходе исследования аналитики исследовали сервисы с помощью которых можно создавать иллюстрации, текст или музыку. Самыми популярными оказались — «Шедеврум», Kandinsky и Mubert.

В этом году больше всего нейросетями пользовались россияне 36-45 лет (32% аудитории), 26-35 лет (31%) и 46-55 лет (18%). Среди зумеров — молодежь от 14 до 21 года — нейросети также набирают популярность. Они тратят на подобные сервисы больше всего трафика в среднем на абонента. 

Чаще всего нейросетями пользуются в Сочи, Костроме, Грозном, Санкт-Петербурге и Магадане. В среднем россияне тратят почти час в месяц (59 минут) на работу с ИИ-сайтами.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Каждый восьмой россиянин мечтает открыть свой бизнес в 2024 году
  2. 2 Осенью 2023 года рекламная отрасль стала лидером по приросту регистраций бизнеса — исследование
  3. 3 Банковские приложения заняли второе место по интересу среди пользователей смартфонов в России — исследование
  4. 4 Лекарства вошли в топ-5 популярных трат современной молодежи
  5. 5 Люди продолжат уходить, если не внедрить эти пять принципов в HR-политику

ВОЗМОЖНОСТИ

14 декабря 2023

Стартап-бюро Контура

15 декабря 2023

DevRel Hack 2.0

15 декабря 2023

Технологии добра

15 декабря 2023

Brand Analytics ML Contest

16 декабря 2023

Грантовая программа для стартапов CloudMTS

Все ВОЗМОЖНОСТИ