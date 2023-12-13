Россияне в три раза чаще стали пользоваться нейросетями — исследование Yota

В 2023 году россияне гораздо чаще стали интересоваться нейросетями: мобильный трафик сервисов по работе с ИИ вырос втрое, их аудитория увеличилась в 3,5 раза. Об этом говорится в исследовании Yota, с результатами которого ознакомился RB.RU.
В ходе исследования аналитики исследовали сервисы с помощью которых можно создавать иллюстрации, текст или музыку. Самыми популярными оказались — «Шедеврум», Kandinsky и Mubert.
В этом году больше всего нейросетями пользовались россияне 36-45 лет (32% аудитории), 26-35 лет (31%) и 46-55 лет (18%). Среди зумеров — молодежь от 14 до 21 года — нейросети также набирают популярность. Они тратят на подобные сервисы больше всего трафика в среднем на абонента.
Чаще всего нейросетями пользуются в Сочи, Костроме, Грозном, Санкт-Петербурге и Магадане. В среднем россияне тратят почти час в месяц (59 минут) на работу с ИИ-сайтами.
Фото на обложке: Unsplash
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