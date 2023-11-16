Число пользователей российских инвестиционных приложений выросло на 20% за год

В 2023 году аудитория российских инвестиционных приложений выросла на 20%, а мобильный трафик самых популярных из них вырос более чем в два раза. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами Yota на базе анализа big data за 2022 и 2023 годы. С результатами ознакомился RB.RU.

Среди приложений лидируют «Тинькофф Инвестиции» и «ВТБ Мои инвестиции». У первого больше пользователей и объема трафика, у второго — активнее абоненты, которые в среднем тратят в пять раз больше трафика.

Инвестиционными приложениями чаще всего пользуются россияне старше 26 лет. Они же обеспечили основной прирост аудитории рынка в этом году. Зумеры не особо интересуются инвестированием: трафик, который генерируют пользователи от 16 до 25 лет, за год упал на 8%.

Чаще всего инвестируют с помощью таких приложений мужчины (61%), трафик генерируют тоже (74%). Однако в этом году женщины стали активнее интересоваться инвестиционными аппами — трафик вырос на четверть, мужской — на 9%. Приложением с самыми активными пользовательницами оказался «Газпромбанк Инвестиции».

Больше всего пользователей инвестиционных приложений проживает в Москве, Санкт-Петербурге, Башкирии, Татарстане и Новосибирской области. В этом году таже активно растет Северо-Кавказский регион: в Ингушетии число пользователей выросло на 79%, в Чечне — на 71%, в Дагестане — на 69%, а в Северной Осетии — на 32%.

В октябре 2023 года банковский вклад под процент и накопительный счет названы самыми популярными способами пассивного заработка. Таким методом капиталовложения пользуются 83% россиян, показал опрос. Меньшее количество россиян предпочитают инвестировать в акции, недвижимость и валюту.

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