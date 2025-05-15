Wildberries запустит услугу «Приоритетный заказ» для улучшения сервиса
РВБ, объединяющая Wildberries и Russ, представила новинку — услугу «Приоритетный заказ», которая предназначена для ускорения обработки заказов. Сейчас она находится на стадии тестирования, рассказали Русбейс в компании.
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При оформлении заказа пользователям предоставляется возможность выбрать опцию «Приоритетный заказ». Данное новшество нацелено на повышение качества обслуживания на платформе, уточнили в пресс-службе.
Заказ будет обрабатываться вне очереди, что значительно ускорит процесс сбора и последующей доставки товаров до пункта выдачи. Это позволит клиентам получить свои заказы быстрее, хотя на окончательный срок доставки все еще будут влиять такие факторы, как расстояние и характеристики товара, среди которых габариты и хрупкость. Стоимость данной услуги составляет 39 рублей за один заказ.
Компания планирует продолжать развитие новых инструментов, способствующих оптимизации клиентского обслуживания и увеличения скорости обработки заказов.
- В начале апреля Wildberries представил платежный сервис WB Pay. С помощью него можно оплачивать покупки на сторонних сайтах и в приложениях. Сообщалось, что сервис тестируется на нескольких сайтах партнеров.
Фото на обложке: alleks19760526 / Shutterstock / FOTODOM
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