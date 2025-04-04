Wildberries запустил сервис оплаты на сторонних сайтах

«WB Pay уже доступен всем покупателям в России с мобильным приложением Wildberries. Увидев кнопку WB Pay в любом онлайн-магазине, пользователи могут совершить оплату всего в несколько кликов. Сейчас WB Pay тестируется на нескольких сайтах партнеров, и по мере его развития расплатиться этим способом можно будет во все большем количестве приложений и сайтов рунета», — заявили в компании.

При оплате покупки совершаются с уже сохраненных карт в личном кабинете маркетплейса — искать физическую карту, вводить данные вручную или заходить в приложение банка не нужно. Пользователь также может сохранить WB Pay для оплаты в конкретном магазине и в дальнейшем оплачивать покупки без перехода в приложение площадки.

Как подключить WB Pay? WB Pay могут подключить владельцы сайтов и приложений, отправив заявку на странице сервиса. В будущем WB Pay позволит оплачивать покупки смартфонов на кассах офлайн-магазинов, добавили в компании.

В январе прошлого года Wildberries запустил «WB Кошелек» для оплаты заказов на маркетплейсах. Пополнить его счет можно с помощью перевода через Систему быстрых платежей по номеру телефона.

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