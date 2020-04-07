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Холдинг USM Алишера Усманова направит 2 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Акционеры холдинга USM решили направить 2 млрд рублей на нужды оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение холдинга.

Холдинг USM Алишера Усманова направит 2 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Основными акционерами холдинга являются Алишер Усманов, Владимир Скоч, Фархад Мошири и Иван Стрешинский.

Средства будут безвозмездно предоставлены для использования на приоритетных направлениях работы штаба.

«Планируется, что в первую очередь финансирование будет направлено на закупку средств защиты медицинских работников и волонтеров, их транспортное обеспечение, а также на материальную поддержку для медицинского персонала и лиц, занятых в мероприятиях по оказанию помощи и лечению пострадавших от коронавируса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение последних недель на борьбу с коронавирусом направляются ресурсы и усилия подконтрольных USM предприятий и компаний, в которых холдинг выступает акционером.

USM – владеет и управляет активами в сфере металлургии и горной добычи, телекоммуникаций, технологий и интернета. В число активов группы входят «Металлоинвест», «Мегафон», Байкальская горная компания, Mail.ru Group.

Фото: Unsplash

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