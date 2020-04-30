USM Усманова купит владельца IT-холдинга «Цитадель» и разработчика IT-оборудования Yadro

Холдинг USM Алишера Усманова договорился о приобретении 100% в группе «ИКС Холдинг» Антона Черепенникова через свое подразделение «ЮэСэМ Телеком» (владеет оператором «Мегафон»). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на USM.

Сделка будет структурирована путем обмена долей в компаниях. Основатель «ИКС Холдинга» Черепенников в результате сделки получит 10% акции «ЮэСэМ Телекома», 80% останется у USM, еще 10% — у гендиректора USM Ивана Стрешинского. Стрешинский при этом возглавит и «ЮэСэМ Телеком».

«ИКС Холдинг» станет подразделением «ЮэСэМ Телекома», уточнили в USM; по такому же принципу структурированы и другие ключевые активы холдинга. Гендиректор «Мегафона» Геворк Вермишян и гендиректор «ИКС Холдинга» Антон Черепенников сохранят свои позиции в компаниях, а Черепенников также станет операционным директором «ЮэСэМ Телекома» и войдет в совет директоров «Мегафона».

Сделку планируется завершить в течение 2020 года.

В экосистему «ИКС Холдинга», по его собственным данным, входит более 25 IT-компаний, включая холдинги «Цитадель» (разрабатывает IT-системы преимущественно для исполнения «закона Яровой»), «Форпост», Yadro, «Криптонит» и Nexign.

Объединение сильных сторон «Мегафона» и «ИКС Холдинга» создаст широкий спектр синергии в разных сферах информационно-телекоммуникационных технологий, включая решения для корпоративного и государственного сектора, заявил изданию Стрешинский.

Помимо экономических и операционных преимуществ такого укрупнения телеком- и IT-активов в периметре USM стратегической амбицией компании, по его словам, станет построение крупнейшего в СНГ и Восточной Европе холдинга цифровых услуг и решений.

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