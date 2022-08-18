«Коммунарка» закупила у резидента «Сколково» прибор дистанционного мониторинга беременности

Компания «Юсонтек» , разработчик портативного монитора «Илифия» для дистанционной диагностики беременных, поставила первую партию устройств в Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка», реорганизованный в Городскую клиническую больницу имени А.К. Ерамишанцева.

Сумма контракта составила 2,38 млн рублей, клинический центр получил 10 устройств, говорится в сообщении «Сколково», резидентом которого является «Юсонтек».

Прибор можно использовать как в больницах, так и в домашних условиях. «Илифия» применяется для проведения кардиотокографии (КТГ), оценки функционального состояния плода и выбора тактики ведения беременности.

Руководство медучреждения приняло решение о закупке после успешного пилотирования устройства.

«Эта инновация позволит своевременно выявить угрожающие состояния плода и принять решение о дальнейшей тактике ведения беременности. Данная проблема особенно актуальна в условиях пандемии, когда требуется социальная дистанция при сохранении контроля экспертного уровня», — сообщила заведующая дневным стационаром ГКБ имени А.К. Ерамишанцева Ольга Нугуманова.

Согласно стандартам ВОЗ и Минздрава РФ, для контроля состояния будущего ребенка и выявления различных отклонений КТГ назначают с 32 недели беременности.

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