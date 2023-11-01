Более 50% утечек данных происходит по вине действующих сотрудников компаний

Более 50% утечек данных у компании в России происходит из-за действующих сотрудников, в 15% случаев виноваты бывшие работники и лишь в 13% — злоумышленники.
В основном происходят утечки персональных данных — 59%, коммерческой тайны — 31%, служебной тайны — 23%, а также платежной информации, ноу-хау и данных криптокошельков, следует из исследования Infowatch, имеющемся в распоряжении РИА Новости, передает «Прайм».
54% ответственных за защиту информации считают, что сотрудники их компаний намеренно «сливали» данные, при этом 28% инцидентов происходили неспециально.
Большая часть работников узнает об утечках от руководства. Каждый десятый получает информацию из СМИ, до 7% она доходит по слухам, а до остальных — из соцсетей или правоохранительных органов. Чаще всего сотрудники уже знают об инциденте на следующий день.
- За 2023 год по протоколам Роскомнадзора суды назначили штрафов на 3,7 млн рублей по делам об утечках персональных данных.
- Атаки становятся изощреннее, но их можно отразить. О пяти способах защитить бизнес RB.RU рассказывал Федор Трифонов, директор департамента развития решений в области информационной безопасности, вендор отечественного ПО НОТА (Холдинг Т1).
Фото на обложке: Maksim Shmeljov /
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