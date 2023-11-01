Более 50% утечек данных происходит по вине действующих сотрудников компаний

Более 50% утечек данных у компании в России происходит из-за действующих сотрудников, в 15% случаев виноваты бывшие работники и лишь в 13% — злоумышленники.

В основном происходят утечки персональных данных — 59%, коммерческой тайны — 31%, служебной тайны — 23%, а также платежной информации, ноу-хау и данных криптокошельков, следует из исследования Infowatch, имеющемся в распоряжении РИА Новости, передает «Прайм».

54% ответственных за защиту информации считают, что сотрудники их компаний намеренно «сливали» данные, при этом 28% инцидентов происходили неспециально.

Большая часть работников узнает об утечках от руководства. Каждый десятый получает информацию из СМИ, до 7% она доходит по слухам, а до остальных — из соцсетей или правоохранительных органов. Чаще всего сотрудники уже знают об инциденте на следующий день.

За 2023 год по протоколам Роскомнадзора суды назначили штрафов на 3,7 млн рублей по делам об утечках персональных данных.

Атаки становятся изощреннее, но их можно отразить. О пяти способах защитить бизнес RB.RU рассказывал Федор Трифонов, директор департамента развития решений в области информационной безопасности, вендор отечественного ПО НОТА (Холдинг Т1).

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