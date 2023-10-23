В 2023 году суды назначили штрафов на 3,7 млн рублей по делам об утечках данных

За 2023 год по протоколам Роскомнадзора суды назначили штрафов на 3,7 млн рублей по делам об утечках персональных данных. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на начальника РКН по защите прав субъектов персональных данных Юрия Контемирова.
С начала года ведомство составило 122 таких протокола. РКН провел 39 внеплановых проверок, в 37 случаях факты утечек подтвердились. По словам Контемирова, в каждом инциденте операторы, в чьих действиях были выявлены нарушения, повлекшие к утечкам, были привлечены к ответственности.
При этом представитель РКН указал, что бизнес стал проявлять больше сознательности в вопросах безопасности с момента внесения изменений в закон о персональных данных, который обязывает операторов сообщать в РКН об утечке, ее причинах и мерах по предотвращению и устранению последствий.
Контемиров сообщил, что в 2023 году ведомство провело проверку около 5,8 тыс. сайтов. У 4 тыс. из них были зафиксированы отклонения от требований закона.
Ранее власти задумались об усилении ответственности за утечки персональных данных. В 2022 году глава Минцифры Максут Шадаев предложил задействовать в отношении компаний, допустивших подобные инциденты, оборотные штрафы. Летом 2023 года соответствующий законопроект был направлен российскому премьеру Михаилу Мишустину.
Как сообщил на прошлой неделе депутат Александр Хинштейн, авторы инициативы до сих пор ожидают отзыва на законопроект.
На прошлой неделе РКН сообщил о завершении проверки «МТС-банка» по делу об утечке данных клиентов и подтвердил факт такого инцидента. Теперь организации грозит штраф.
Фото на обложке: Mike_shots /
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