РКН провел проверку и подтвердил утечку данных 1 млн клиентов «МТС-банка»

Роскомнадзор подтвердил утечку данных 1 млн клиентов «МТС-банка», пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя службы. Ранее в организации отрицали факт утечки банковской тайны.

РКН провел проверку, которая подтвердила утечку, ведомство составило административный протокол о нарушении законодательства о защите персональных данных и передаст его в суд.

В сентябре сообщалось, что в открытый доступ попали ФИО, номера телефонов, даты рождения, гражданство, номер ИНН и частично номера банковских карт.

В МТС тогда заявили, что утечка банковской тайны не подтвердилась, а представленные в базе сведения «не позволяют злоумышленникам совершать финансовые операции от лица клиентов банков, их счета вне опасности».

Сейчас в МТС запрос «Ведомостей» перенаправили непосредственно в «МТС банк», а там, в свою очередь, отказались от комментариев.

Ранее власти задумались об ужесточении наказания за утечки персональных данных пользователей. В 2022 году глава Минцифры Максут Шадаев предложил задействовать в отношении компаний оборотные штрафы. Летом 2023 года соответствующий законопроект был направлен российскому премьеру Михаилу Мишустину.

Документ предполагает штрафы до 15 млн рублей за первую утечку и от 0,1% до 3% годовой выручки за следующую. Как пояснил изданию глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, авторы законопроекта пока ожидают отзыва.

При текущем законодательстве компании может грозить штраф от 60 до 100 тыс. рублей, говорит партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель.

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