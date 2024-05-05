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TikTok удалил почти 1 тысячу материалов по требованию Роскомнадзора с 2023 года

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

TikTok, несмотря на ограничение работы в России, удалил около 1 тысячи материалов по требованию Роскомнадзора (РКН) в 2023 и начале 2024 года. Только за прошлый год соцсеть оштрафовали на 2 млн рублей.

TikTok удалил почти 1 тысячу материалов по требованию Роскомнадзора с 2023 года

Как рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе РКН, в 2023 году администрация TikTok удалила 659 материалов с запрещенным контентом, еще 211 видео были заблокированы с начала 2024 года.

«В отношении компании назначили штрафы на общую сумму 15,1 млн рублей. Из них в 2023 году сумма штрафа составила 2 млн рублей», — добавили в пресс-службе.

Из-за введения уголовного наказания за фейки на территории РФ TikTok в марте 2022 года приостановил возможность публикации новых роликов и проведения трансляций в России. 

Весной этого года некоторые российские пользователи стали замечать, что приложение возобновило полноценную работу на iOS и Android. При этом часть пользователей заявила, что не может пользоваться всеми функциями TikTok, а на главной странице платформы по-прежнему опубликовано сообщение, что некоторые функции соцсети ограничены в России.

Фото: Unsplash

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